Generálnímu štábu by měl šéfovat Řehka, Vojenské policii Foltýn

Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a bývalý velitel armádních speciálních sil Karel Řehka. Návrh ministryně obrany Jany Černochové (ODS) dnes schválila vláda.

Nominaci Černochová dnes projednala s prezidentem Milošem Zemanem a shodli se, že je jejich společným kandidátem. Návrh vlády musí ještě projednat sněmovní výbor pro obranu. Náčelníka generálního štábu jmenuje prezident.

Sedmačtyřicetiletý Řehka by měl ve funkci vystřídat Aleše Opatu, kterému v létě končí v armádě vojenský závazek. Opata v čele armády pokračovat nechtěl.

Podle ředitele tiskového odboru ministerstva obrany Davida Jareše se Řehka funkce ujme 1. července. Slavnostní předání funkce by se mělo uskutečnit 30. června na pražském Vítkově, řekla po jednání vlády Černochová. „Generál Řehka je skvělá volba, je to voják se zkušenostmi ze strategické oblasti kybernetické bezpečnosti, ale i s velením na našem území nebo v bojových operacích na Balkáně a v Afghánistánu,“ uvedla Černochová. „Mnohokrát prokázal své manažerské schopnosti, absolvoval i prestižní zahraniční důstojnické kurzy. Je to skvělý voják i bojovník a provede naši armádu tolik potřebnou modernizací,“ dodala.

„Vážím si důvěry paní ministryně, vlády i pana prezidenta. Převzít armádu v tak složité mezinárodní a bezpečnostní situaci je velká výzva. Věřím, že důvěru nezklamu a těším se na spolupráci,“ uvedl Řehka.

Brigádní generál Řehka po studiu odešel ke speciálním silám do Prostějova, kterým i velel. Vyslán byl na několik zahraničních misí na Balkáně a v Afghánistánu a působil i ve velitelských strukturách v rámci NATO. Absolvoval několik zahraničních kurzů včetně prestižního Rangers v USA. Po jmenování do čela NÚKIB odešel do civilu. NÚKIB se pod jeho vedením opakovaně věnoval například kybernetickým útokům na české instituce a firmy, řada z nich je připisována Rusku.

Novým náčelníkem Vojenské policie se stane Otakar Foltýn

Novým náčelníkem Vojenské policie se od 1. července stane plukovník Otakar Foltýn, který ve velení armády pracuje jako hlavní specialista analytického oddělení. Ve funkci vystřídá Miroslava Murčeka, jemuž zanikne služební poměr ke konci roku a neprojevil o jeho prodloužení zájem. ČTK to dnes řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Náčelníka Vojenské policie může ministryně jmenovat podle zákona o Vojenské policii po projednání sněmovního výboru pro obranu.

O své volbě dnes Černochová informovala vládu, řekla na tiskové konferenci po jejím jednání. Rozhodnutí sdělila také předsedům branných výborů sněmovny a Senátu Lubomíru Metnarovi (ANO) a Pavlu Fischerovi (nezávislý).

„Plukovník mgr. Otakar Foltýn je vynikajícím odborníkem, má zkušenosti z působení v zahraničních operacích i z nasazení vojáků při různých typech událostí, například při spolupráci v rámci integrovaného záchranného systému,“ uvedla Černochová.

Vojenská policie byla zřízena v roce 1991. V jejím čele stojí náčelník, který je přímo podřízen ministrovi obrany. Na starosti má policejní ochranu ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří ministerstvo obrany. Od roku 2016 získala pravomoc samostatně vyšetřovat některé trestné činy související s armádou nebo ministerstvem obrany.