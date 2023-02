Francouzi protestovali proti penzijní reformě, v Česku podle návrhu MPSV důchody reálně klesnou

Ve městech po celé Francii dnes pokračovaly protesty proti vládní penzijní reformě, která by pro většinu Francouzů posunula hranici odchodu do důchodu ze 62 na 64 let. České ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) pro změnu navrhuje, aby valorizace důchodů už nezohledňovala celou inflaci, ale jen její dvě třetiny.

Francouzské odborové organizace uspořádaly už čtvrtou „mobilizaci“ proti letošnímu návrhu ve snaze donutit vládu a prezidenta Emmanuela Macrona ke změně kurzu. Odbory nově avizovaly svolání generální stávky na 7. března, nebudou-li jejich požadavky vyslyšeny. Podle ministerstva vnitra se dnešních demonstrací zúčastnilo na 963 000 lidí, což je více než v úterý, ale méně než na počátku protestů. Odborová ústředna CGT ovšem tvrdí, že do ulic vyšlo „více než 2,5 milionu lidí“.

Protesty začaly 19. ledna, to bylo jen několik dní po odhalení vládního plánu, a pokračovaly 31. ledna a toto úterý. Čtvrté kolo demonstrací bylo jako první svoláno na nepracovní den, aby se jej mohli zúčastnit i lidé, kteří se jindy nemohou uvolnit z práce. „Je to možná jediný moment, kdy můžu přijít, teď mám šanci,“ řekla agentuře AFP ředitelka střední školy Sandrine Thouronová na pochodu v Toulouse.

„Jsem tu za svou matku, která má z práce deprese a prožila syndrom vyhoření, a za všechny staré lidi, které vidím dělat těžkou práci,“ řekl osmnáctiletý recepční Nicolas Garcia, který demonstroval v Clermont-Ferrandu, a to vůbec poprvé v životě.

Odboráři doufali v silnou účast, která by vyslala vládě jasný signál po poklesu zájmu při předchozím kole demonstrací. Policie v úterý vyčíslila účast na 757 000 lidí, zatímco o týden dříve zaznamenala asi 1,27 milionu demonstrantů. Francouzská média v pátek psala o tom, že úřady před novou mobilizací očekávaly v ulicích 600 000 až 800 000 lidí.

Opoziční poslankyně Marine Le Penová na twitteru napsala, že po takové mobilizaci už vláda „nebude moci dál koukat jinam a nechtít slyšet Francouze“, odmítající penzijní reformu.

Après cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, l’exécutif ne peut pas continuer à regarder ailleurs en refusant d’entendre les Français. Il est encore temps de revenir à la raison et de renoncer à cette brutale régression sociale. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 11, 2023

V dopoledních hodinách začaly pochody v Toulouse či Štrasburku a kolem 13:00 odstartovala také manifestace v Paříži naplánovaná na trase od náměstí Republiky po Place de la Nation. Odborová centrála CGT odhadla počet demonstrantů v metropoli na půl milionu, zatímco podle policie jich bylo 93 000, uvedla BFMTV. Kvůli potyčkám s policisty bylo deset lidí zadrženo, jeden policista byl hospitalizován se zraněním oka, uvedla pařížská prefektura.

V Toulouse podle organizátorů pochodovalo 100 000 lidí, což je vyšší odhad oproti předchozím dvěma manifestacím v tomto jihofrancouzském městě. V Marseille podle pořadatelů byla účast ještě vyšší: 140 000 lidí.

Předchozí protestní dny byly spojené se stávkami ve veřejném sektoru, které výrazně narušily hromadnou dopravu či školní výuku. Dnes se tento scénář neopakuje, pařížské letiště Orly však kolem poledne informovalo o předem neohlášené stávce letových dispečerů. Výsledkem je zrušení poloviny letů.

Jádrem konfliktu je snaha vlády do roku 2030 navýšit o dva roky věkové minimum pro odchod do důchodu a také zrušit většinu speciálních režimů v penzijním systému. Plán pramení z dlouhodobé politiky prezidenta Macrona a jeho strůjci jej obhajují jako snahu zvrátit ztrátovost současného nastavení. Francouzský důchodový systém je označován za relativně štědrý a Francouzi tráví v důchodu v průměru nejvíce let ze všech zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Průzkumy naznačují, že většina země se změnou nesouhlasí.

Zatímco vláda se snaží reformu protlačit parlamentem, na obzoru jsou další protesty a stávky. Už během týdne odbory avizovaly další mobilizaci 16. února, po dnešním jednání pak ohlásily březnovou generální stávku. Nestáhne-li vláda svůj návrh, pokusí se „zastavit“ život ve Francii, řekl za přední odborové organizace ředitel svazu FO Frédéric Souillot.

Podle návrhu MPSV se zpomalí růst důchodů, valorizace bude zohledňovat jen část inflace

České ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) navrhuje, aby valorizace důchodů už nezohledňovala celou inflaci, ale jen její dvě třetiny. Nová pravidla by měla platit od ledna příštího roku, a to minimálně další dva roky. Uvedla to dnes Česká televize (ČT). Vláda chce dohodu na zpomalení růstu důchodů oficiálně představit během několika týdnů.

O možné úpravě zákona hovořil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) již minulý týden. „Budeme připravovat v letošním roce i před celkovým balíkem důchodové reformy materiál, který by měl upravit legislativní podmínky valorizace – ať už řádné, nebo mimořádné. Budeme chtít napravit rozdíly, které vznikají, jinak se nám nůžky mezi níže příjmovými a vysoce příjmovými seniory ještě víc rozevírají,“ řekl minulou neděli Jurečka.

Důchody se skládají ze dvou částí. Solidární základní výměra je pro všechny stejná a odpovídá deseti procentům průměrné mzdy. Letos činí 4040 korun. V zásluhové procentní části se pak odráží odpracované roky, výše odvodů z výdělků a počet vychovaných dětí. Při mimořádné valorizaci se podle zákona o důchodovém pojištění zvedá procentní díl. Mimořádné přidání následuje pátý měsíc po měsíci, v němž přírůstek indexu cen za sledované období překročí hranici pěti procent. Procentní část se navýší o tolik procent, kolik činí přírůstek.

Pokud by se penze valorizovaly o dvě třetiny inflace, jejich navýšení by tak od ledna příštího roku bylo podle ČT asi o 100 až 200 korun měsíčně nižší, než při současných pravidlech. Záležet ještě bude na výši letošní inflace. V příštím roce by to mohlo znamenat úsporu přes deset miliard korun, o rok později přes 14 miliard Kč.

Opozice zpomalení růstu příjmů důchodců nepodpoří. „Přispívali do sociálního systému, teď se o ně systém má postarat. A ne že v této těžké době sáhneme na tyto příjmy. Nepřijatelné,“ řekla ČT předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. „My bychom to nepodpořili, protože výsledkem bude, že lidem klesnou reálné důchody,“ uvedl předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

Podle expertů by se ale měla pravidla mimořádných valorizací upravit. Odborníci i někteří politici poukazují na to, že si při mimořádném navyšování důchodů kvůli vysoké inflaci polepší méně lidé s nízkou penzí, kteří zdražování pociťují víc. Kritizovali vládu za to, že nastavení dosud nezměnila. Zmiňovali také velký dopad na rozpočet. Dvě mimořádné valorizace loni zvedly výdaje na penze zhruba o 29 miliard korun. Každý rok se suma zvyšuje.

V minulém roce se důchody zvyšovaly celkem třikrát - řádně v lednu a mimořádně kvůli inflaci v červnu a září. Na tři přidání bylo potřeba navíc téměř 57 miliard korun. Letos se penze zvedaly v lednu. Jurečka tento pátek ČTK řekl, že starobní, invalidní a pozůstalostní penze by se mohly kvůli inflaci v červnu znovu mimořádně zvýšit.

Penzi od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pobíralo na konci minulého roku přes 2,84 milionu lidí, z nich 2,37 milionu mělo důchod starobní. Průměrná starobní penze v lednu činila podle ministerstva 19 438 korun. Své důchodové systémy mají pak i resorty vnitra, obrany a spravedlnosti.