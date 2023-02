Další neidentifikovaný objekt sestřelen. Tentokrát pro změnu nad Kanadou

Krátce před Trudeauovým oznámením velitelství protivzdušné obrany Severní Ameriky (NORAD) oznámilo, že zjistilo letící objekt ve vysoké výšce nad Kanadou. Další informace NORAD neposkytl.

Trudeau na twitteru napsal, že nařídil sestřelit neidentikovaný objekt, který narušil kanadský vzdušný prostor. Velitelství NORAD objekt sestřelilo nad Yukonem. Vzlétly kanadské a americké letouny a objekt úspěšně zasáhla americká stíhačka F-22.

Tento objekt byl třetím, který v posledních dvou týdnech narušil severoamerický vzdušný prostor.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.