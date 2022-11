Místo debat o prodloužení věku pro odchod do penze chce Fiala připravit reformu

Premiér Petr Fiala (ODS) vyloučil prodloužení doby odchodu do důchodu za současné vlády. V dnešním rozhovoru pro server Blesk.cz současně uvedl, že chce se svým kabinetem připravit solidní důchodovou reformu založenou na co nejširší shodě. Je podle něj nutná proto, aby lidé před čtyřicítkou měli šanci na slušnou penzi. Posunem věku odchodu do důchodu se podle něj vláda vůbec nebude zabývat, protože prověřovat dobu dožití v souvislosti s penzemi legislativa ukládá po pěti letech, což nenastane.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ve středu uvedl, že v případě penzijního systému se Česko nemůže vyhnout debatě o zvýšení věku pro odchod do důchodu. Ministr ale zdůraznil, že je třeba, aby vláda na úpravě důchodového systému nalezla shodu alespoň s částí opozice a neopakovala se situace z doby před deseti lety, kdy výměna kabinetu znamenala zrušení připravovaných reforem.

Premiér řekl, že by chtěl reformu, která se bude těšit shodě v širokém spektru, aby dlouho vydržela. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) dnes na sjezdu zdravotnických odborů řekl, že příkladem směru, kterým by se mělo jít, je snížení odchodu do důchodu pro zdravotnické záchranáře. Zohledňovat by se měla doba, jak dlouho člověk pracuje a také kdy na trh práce nastoupil. "Debata má být o tom, u kterých musíme vyřešit předčasné odchody, protože tito lidé nemohou přijít v 17 a 18 letech a pracovat v náročné profesi celý život," řekl Jurečka.

Podle Stanjury představí vláda opatření pro snížení strukturálního deficitu do roku 2024 v první polovině příštího roku. Vycházet bude z návrhů, které kabinetu předložila Národní ekonomická rada vlády (NERV). Podle Stanjury je třeba změnit parametry penzijního systému či zrušit některé daňové výjimky, nechce ale zvyšovat daň z příjmu fyzických osob; stejně se vyjadřuje i premiér.

Česká společnost stárne a seniorů postupně přibývá. Lidé nad 65 let nyní tvoří pětinu obyvatel republiky. Věk pro odchod do důchodu se zatím každý rok zvyšuje, a to u mužů o dva měsíce a u žen obvykle o čtyři měsíce. Muži odcházejí teď do penze v necelých 64 letech a ženy podle počtu dětí dřív. Vláda důchodový věk v předminulém volebním období zmrazila na 65 letech. Tohoto limitu se dosáhne zhruba v polovině 30. let. Podle odborníků a mezinárodních organizací by ale Česko mělo i pak v pomalém navyšování podle prodlužování života pokračovat, pokud bude chtít svůj důchodový systém udržet.

Ministerstvo práce má každých pět let připravit zprávu o vývoji důchodového systému a doby dožití. Podle výsledku pak má vláda případně navrhnout úpravu věku tak, aby člověk trávil v penzi zhruba čtvrtinu života. Naděje dožití, tedy průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku, se v Česku v minulých dvou letech snížila kvůli epidemii covidu a vrátila se o více než deset let zpátky. Mužům loni podle statistických údajů klesla o 1,2 roku na 74,1 roku a ženám o 0,9 roku na 80,5 roku.

Stanjura za slepou cestu označil debatu o školném na vysokých školách. Fiala se dnes přímé odpovědi na zavedení odloženého školného vyhnul, uvedl, že vzdělávání je jednou z priorit vlády a do školství vláda na různých úrovních přidala dohromady zhruba 17 miliard korun. „Debaty o školném opakovaně probíhaly, pojďme se bavit, co ve školství dělat, aby lépe fungovalo,“ odpověděl na dotaz ohledně školného.