Článek NATO o společné obraně je posvátný, řekl Biden a nazval Putina řezníkem

Americký prezident Joe Biden dnes řekl svému polskému protějšku Andrzeji Dudovi, že pátý článek Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně bere jako posvátný závazek. Šéf Bílého domu po jednání ve Varšavě také uvedl, že Polsko na sebe vzalo velkou část odpovědnosti za řešení uprchlické krize způsobené válkou na Ukrajině a svět by mu měl s tímto úkolem pomoci.

Podle Bidena ruský prezident Vladimir Putin zřejmě počítal s tím, že dokáže NATO rozštěpit a oddělit východní křídlo od západních partnerů. To se mu ale nepovedlo a aliance je podle amerického prezidenta „naprosto, absolutně a zcela jednotná a v jejím názoru nejsou žádné trhliny“.

„Schopnost Ameriky dostát své roli v dalších částech světa spočívá na jednotné, bezpečné Evropě. Poučili jsme se ze smutné zkušenosti ve dvou světových válkách, kdy jsme se (zpočátku) neangažovali a na stabilitě Evropy se nepodíleli a později nás to pronásledovalo,“ řekl americký prezident.

Wojciech Kolarski z kanceláře polského prezidenta sdělil, že setkání Bidena a Dudy trvalo hodinu, ačkoli původně bylo plánováno na 15 minut. Duda po schůzce řekl, že Polsko má zájem nakoupit od USA moderní vojenské vybavení a chce posilovat vojenskou spolupráci.

Today, I met with Ukraine’s Foreign Minister Dmytro Kuleba and Minister of Defense Oleksii Reznikov. We discussed our efforts to rally the world in support of Ukraine and the significant military and humanitarian assistance the United States is providing. pic.twitter.com/N8bvuua19c — President Biden (@POTUS) March 26, 2022

Biden při setkání s uprchlíky ve Varšavě nazval Putina řezníkem

„Je to řezník,“ odpověděl americký prezident na otázku, co si myslí o Putinovi vzhledem k tomu, co způsobil Ukrajincům. Tato věta zazněla na setkání šéfa Bílého domu s ukrajinskými uprchlíky na Národním stadionu ve Varšavě, které živě přenášelo několik televizních stanic.

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že Bidenovy osobní urážky na Putinovu adresu zužují možnosti ke zlepšení vztahů mezi Ruskem a USA. „Přece jen by si státní představitel měl zachovat soudnost,“ řekl Peskov podle agentury TASS. „Samozřejmě pokaždé podobné osobní urážky zužují okno příležitostí pro naše dvoustranné vztahy za nynější administrativy (USA). Toho si musíme být vědomi,“ zdůraznil mluvčí.

Kvůli napadení Ukrajiny a barbarskému postupu ruských sil Biden minulý týden nazval Putina válečným zločincem, později „krvežíznivým diktátorem“ a „hrdlořezem“. Nelichotivým vyjádřením o Putinovi Moskvu silně popudil už před rokem. V březnu tehdy v rozhovoru, který odvysílala televize ABC News, odpověděl kladně na otázku, zda pokládá Putina za „zabijáka“.

Ukrajinští ministři obrany a zahraničí se sešli s protějšky z USA a Bidenem

Biden do Polska přiletěl v pátek z Bruselu. Setkal se s americkými vojáky, kteří v Polsku slouží v rámci mise NATO, a dnes se připojil ke schůzce ukrajinských a amerických ministrů obrany a zahraničí Oleksije Reznikova, Dmytra Kuleby, Lloyda Austina a Antonyho Blinkena. Ukrajina dostala od Spojených států další bezpečnostní přísliby, uvedl po schůzce ukrajinský ministr zahraničí.

For the 1st time, meeting in 2+2 format. With @DmytroKuleba we discuss current issues & cooperation in political & defense directions between - with @SecDef & @SecBlinken.

In the evening we’ll also be present at @POTUS speech on the russian war against Ukraine.

Details later. pic.twitter.com/APFcVMxUz1 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 26, 2022

„Diskutujeme o aktuálních otázkách a spolupráci v politickém a obranném ohledu mezi Ukrajinou a Spojenými státy,“ komentoval Reznikov fotografii na sociální síti.

„Od Spojených států jsme obdrželi další přísliby ohledně rozvoje naší obranné spolupráce,“ řekl Kuleba novinářům po schůzce. Dříve na svém twitterovém profilu napsal, že čtveřice ministrů chce docílit praktických rozhodnutí, jež by Ukrajině pomohla v boji proti Rusku.

We are meeting our U.S. counterparts @SecBlinken and @SecDef in Warsaw together with @oleksiireznikov. This special 2+2 format allows us to seek practical decisions in both political and defense spheres in order to fortify Ukraine’s ability to fight back Russian aggression. pic.twitter.com/5qlUXtwqXS — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 26, 2022

Kuleba řekl, že americkému prezidentovi podrobně vylíčil situaci v obleženém městě Mariupol. Biden podle něj slíbil další podporu ze strany Spojených států. Mariupol na jihovýchodě Ukrajiny obléhají ruská vojska od prvních dní invaze, která začala 24. února. Strádající přístavní město se stalo symbolem válečné zkázy. Podle ukrajinské vlády se z něj musí evakuovat ještě přes 100 000 lidí.

„Přislíbili jsme, že budeme nadále Ukrajině poskytovat humanitární, bezpečnostní a ekonomickou podporu,“ napsal na twitteru Blinken.

.@SecDef and I met with Ukraine Foreign Minister @DmytroKuleba and Defense Minister @oleksiireznikov today. We pledged continued support to meet Ukraine’s humanitarian, security & economic needs as President Putin’s full-scale invasion enters its second month. #UnitedWithUkraine — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 26, 2022

Jednalo se o první Bidenovo setkání s vysokými ukrajinskými představiteli od počátku ruské invaze.