Dnes je sobota 14. února 2026., Svátek má Valentýn
Počasí dnes 0°C Slabý déšť

Finové pomohli slovenským hokejistům do čtvrtfinále olympijského turnaje

14. 2. 2026 – 19:56 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Finové pomohli slovenským hokejistům do čtvrtfinále olympijského turnaje
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Slovenští hokejisté jsou po Kanadě druhým čtvrtfinalistou olympijského turnaje v Miláně.

K prvnímu místu v základní skupině B jim po dnešní porážce 3:5 se Švédy pomohla výhra Finů nad domácími Italy 11:0.

Svěřenci kouče Vladimíra Országha díky snížení Dalibora Dvorského přesilovkovým zásahem v čase 59:21 sebrali takřka jistý postup Švédům. Slováci, Švédové i Finové zakončili skupinu se šestibodovým ziskem, slovenský tým měl však i díky úvodní výhře 4:1 nad Finskem v minitabulce nejlepší skóre.

Čtvrtfinále pod pěti kruhy si Slováci zahrají popáté. Před čtyřmi lety v Pekingu získali bronz, první olympijskou medailí od rozdělení Československa.

Finové si díky vyrovnanému skóre z minitabulky, jehož dosáhli vítězstvím 4:1 nad Švédy, zajistili druhé místo. S ohledem na vývoj dalších dvou skupin mají velkou šanci, že budou nejlepším týmem ze druhých míst a do čtvrtfinále postoupí přímo.

Švédové, kteří byli před turnajem považováni za třetího největšího favorita na zlato za Kanadou a USA, skončili ve skupině až třetí a čeká je předkolo.

Tagy:
Slovensko muzi hokej sport olympijské
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Macinka ocenil Rubiův projev, podepsal by každé jeho slovo

Nejnovější články