Macinka ocenil Rubiův projev, podepsal by každé jeho slovo
14. 2. 2026 – 16:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministr zahraničí Petr Macinka ocenil dnešní projev šéfa americké diplomacie Marka Rubia na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Označil ho za civilizační a řekl, že by podepsal každé jeho slovo. Dodal, že Evropa by měla být více soběstačná.
"Byl to velmi důležitý, v podstatě civilizační projev," řekl Macinka českým novinářům v Mnichově. "Musím říct, že bych podepsal každé slovo z toho, co Marco Rubio řekl," dodal. Podle něj americký ministr hovořil otevřeně o tom, že ne všechno, co se v minulosti udělalo, bylo správné, například v oblasti migrace či "některých zelených politik".
Rubio v projevu řekl, že Spojené státy a Evropa patří k sobě. Dodal, že USA jsou připraveny reformovat světový řád i samy, raději by to ale udělaly s Evropou, která je jejich ceněným spojencem a nejstarším přítelem. USA a Evropa se ale podle něj v minulosti v euforii po druhé světové válce a po pádu komunismu vzdaly příliš velké části suverenity ve prospěch mezinárodních organizací.
Macinka ocenil, že chtějí mít USA s Evropou dobré vztahy a chtějí spolupracovat, dodal ale také, že "Evropa by měla být více soběstačná, nespoléhat se v mnohém na Spojené státy". "Musíme se přestat poškozovat, to znamená opustit některé zbytečné politiky," řekl. Podle něj jde především o ty, které poškozují evropskou ekonomiku a průmysl. Prosperita podle Macinky přináší i možnost lépe plnit závazky vyplývající z členství v NATO.
Ministr zahraničí na Mnichovské bezpečnostní konferenci v pátek vedl a dnes ještě povede řadu dvoustranných jednání. Sešel se už mimo jiné s vůdkyní běloruské opozice Svjatlanou Cichanouskou, kterou ubezpečil, že škrty na jeho ministerstvu nedopadnou na podporu běloruské opozice.
Dnes se sejde mimo jiné s německým ministrem vnitra Alexanderem Dobrindtem. Německo je podle Macinky důležité pro českou evropskou politiku, ocenil "proměňující se postoj Německa" k energetice, průmyslu či migraci. "Chceme se o tom s Německem bavit a říct jim, že jsme na jejich straně," dodal.