Finanční správa vyplatila celkem na příspěvcích podnikatelům zhruba 44 miliard

Finanční správa za dobu existence příspěvku pro podnikatele, společníky malých firem nebo pracovníky na dohodu vyřídila zhruba 2,4 milionu žádostí a vyplatila 44 miliard korun. Finanční správa o tom informovala v dnešní tiskové zprávě.

Žádosti za poslední období letošní nového tzv. kompenzačního bonusu, tedy za letošní květen, bylo možné podat do pondělka.

S příchodem první vlny epidemie koronaviru v roce 2020 začala Finanční správa vyplácet živnostníkům a dalším podnikatelům tzv. kompenzační bonus ve výši 500 korun za kalendářní den, kdy bylo jejich podnikání omezeno či zakázáno vládními opatřeními. Na podzim 2020 pak kvůli druhé vlně ministerstvo financí připravilo další pomoc ve stejné výši. V únoru 2021 pak sněmovna schválila novou podobu kompenzačního bonusu, který byl navýšen až na 1000 korun denně.

V rámci loňského jarního bonusu správa vyřídila více než milion žádostí. Na podzim to bylo zhruba 834 000 a letos v rámci nového bonusu zhruba 577 000 žádostí.

„Během epidemie jsme museli přeřadit a zaškolit stovky zaměstnanců na zpracovávání žádostí a vyplácení bonusů. Kompenzační bonus se během pandemie stal nepostradatelnou podporou pro podnikatele a živnostníky, což dokazují nejenom statistiky zpracovaných žádostí a vyplacených prostředků, ale i hodnocení od Hospodářské komory, která kompenzační bonus vyhodnotila společně s programem Antivirus za nejúspěšnější formu státní podpory během prvních dvou vln epidemie,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Kvůli tomu přicházely obce a kraje o příjmy ze sdílených daní, mezi něž daň z příjmu fyzických osob patří. Obcím stát propad příjmů kompenzoval.

Žádosti o kompenzační bonus bylo možné podávat e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na podatelně. Pro tuto příležitost byla i speciálně vytvořena webová aplikace. Letos pak novinkou bylo využití on-line finančního úřadu na portálu www.mojedane.cz.

Podnikatelé ze záručních programů COVID k 15. červenci získali 61,2 miliard korun

Podnikatelé ze záručních programů COVID II, III, Praha a plus k 15. červenci podle údajů České národní banky (ČNB) získali 61,2 miliardy korun. Banky ke stejnému datu schválily žádosti o úvěry se státní zárukou za 69,5 miliardy korun. Ve srovnání s naposledy zveřejněnými daty k 30. červnu čerpání vzrostlo o 510 milionů korun. Počet schválených žádostí stoupl o 984 milionů korun.

Podnikatelé a firmy s až 500 zaměstnanci mohou využít program COVID III. Fungovat by měl do konce roku, případně do vyčerpání alokace. Za půjčky v něm ručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Maximální výše úvěru na provozní výdaje činí 50 milionů korun, až 90 milionů korun mohou podnikatelé získat na investice. Kapacita programu je 500 miliard korun.

Banky v COVID III k 15. červenci podle ČNB schválily 5615 žádostí za 37,1 miliardy korun. Podnikatelé z programu zatím čerpali půjčky za zhruba 32,2 miliardy korun. Přijato bylo 9139 žádostí v objemu přibližně 54,1 miliardy korun. V porovnání s údaji ke konci června jejich počet do 15. července vzrostl o 144, jejich objem stoupl o 988 milionů korun.

Pro exportně zaměřené podniky nad 250 zaměstnanců je určen program COVID plus. Ručitelem je zde Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). Firmy mohou přes komerční banky žádat o úvěry od pěti milionů do dvou miliard korun. Maximální výše půjčky odpovídá 25 procentům ročního obratu společnosti. Vláda v programu od ledna zvýšila krytí nesplacené jistiny až do 90 procent, záruky prodloužila na šest let. O úvěry se mohou ucházet i provozovatelé ubytovacích zařízení zaměření na zahraniční klientelu.

V COVID plus banky k 15. červenci schválily 114 žádostí za 16,7 miliardy korun. Firmy k tomuto datu čerpaly 14,5 miliardy korun. Přijatých žádostí bylo k polovině července evidováno 164 za 28,9 miliardy korun. Banky od 30. června do 15. července přijaly tři nové žádosti.

U programu COVID II, kde příjem žádostí skončil loni 3. dubna, banky schválily 3163 žádostí za 14,1 miliardy korun. Podnikatelé ze záručního programu k 15. červenci čerpali asi 13,1 miliardy korun. ČMZRB celkem schválila 3234 žádostí za 14,9 miliardy korun.

Do programu COVID Praha se mohli podnikatelé hlásit od 21. dubna loňského roku, jeho kapacitu vyčerpali za deset minut. Počet schválených žádostí ani čerpání se od konce června do 15. července nezměnilo. Schváleno zůstalo 303 žádostí za 1,55 miliardy korun. Pražští podnikatelé zatím z programu získali 1,4 miliardy korun. ČMZRB schválila 311 žádostí za 1,6 miliardy korun.