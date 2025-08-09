Dnes je sobota 9. srpna 2025., Svátek má Roman
9. 8. 2025 – 7:52 | Zprávy | Anna Pecena

Finanční poradci tu nejsou jen pro vaše dobro. Pozor na tyhle triky, které před vámi tají
senior a finanční poradce | zdroj: AI DALL-e
Tváří se jako přítel, ale sahá vám do peněženky. Finanční poradci často nehájí vaše zájmy, ale vlastní kapsu. A vy? Končíte s prázdným účtem a smlouvami, které vám nikdy neměly projít rukama.

Věříte málo ověřenému poradci? Chyba, která vás může stát tisíce

Přijdou v obleku, usmívají se, nabízejí „pomoc“ s pojištěním, spořením, investicemi. Mluví rychle, kreslí grafy, ukazují papíry. A než se nadějete, máte podepsanou smlouvu na produkt, kterému nerozumíte – zato poradce už ví, že z vás dostane provizi.

Tisíce důchodců ročně naletí na tento trik. Finanční poradce totiž často není nezávislý odborník, ale prodejce konkrétní firmy, který dostává zaplaceno za to, co vám vnutí. A čím dražší produkt, tím vyšší odměna. Vaše potřeby? Ty nikoho nezajímají.

Smlouvy, které se vám nevyplatí. Ale jim ano

Nejčastější past? Nevýhodné životní pojištění, drahé investiční fondy nebo spoření s poplatky, které sežerou výnos. Mnozí senioři se tak zaváží k produktům na desítky let. A i když si to později rozmyslí, často už je pozdě. Smlouva bývá napsaná složitě, odstoupení znamená sankce nebo ztrátu všech peněz.

A co dělá poradce? Nic. Už má vyplacenou tučnou provizi, která se často pohybuje v řádech desítek tisíc korun za jednu smlouvu. A vy? Máte produkt, který nepotřebujete, nerozumíte mu a možná vás připraví o úspory.

Jak poznat, že jde o past?

  • Poradce na vás tlačí, abyste podepsali hned. Opravdový profesionál vám dá čas na rozmyšlenou.

  • Nabízí jen jednu značku, jedno pojištění, jednu banku. Není nezávislý.

  • Slibuje „bezplatnou službu“. Nikdo nepracuje zadarmo – jeho provizi platíte vy, skrytě, ve smlouvě.

  • Neumí vysvětlit detaily produktu. Pokud nechápete, co podepisujete, nepodepisujte nic.

Když senior potřebuje finanční radu, ale nechce přijít o peníze

Pokud si chcete skutečně nechat poradit v oblasti financí, měli byste postupovat obezřetně a nikdy nepodceňovat ověřování. Prvním krokem je zjistit, zda má poradce oprávnění k činnosti,  to lze snadno prověřit v registru České národní banky. Dále je důležité trvat na písemném vysvětlení všech doporučených produktů včetně poplatků, výnosů, rizik i možnosti odstoupení od smlouvy. Ideální je přizvat k jednání někoho z rodiny, kdo může situaci zhodnotit nezaujatě. A především: nenechat se k ničemu nutit hned na místě. Každý seriózní poradce nabídne čas na rozmyšlenou, a pokud to neudělá, je lepší se s ním vůbec nebavit.

Co dělat, když už jste podepsali?

Nepropadejte panice. Máte právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Pokud je to déle, poraďte se s právníkem nebo spotřebitelskou organizací. A hlavně: nikdy nepodepisujte nic, čemu nerozumíte. Pokud poradce opravdu chce pomoct, vysvětlí vám vše srozumitelně a nebude tlačit na pilu.

Závěr? Důvěřuj, ale ověřuj. Za každým „dobrým srdcem“ může stát někdo, kdo si z vaší důvěry udělá výnosný obchod. A když jde o vaše peníze, platí to dvojnásob.

Nejnovější články