Utajený rozchod? Slavná česká modelka vyrazila na dovolenou, partner nikde
9. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke
Překrásná modelka dováděla ve vlnách, po drahé polovičce se ale slehla zem.
Svůdná modelka Romana Pavelková si oblíbila Turecko. Jezdí si tam odpočinout už několik posledních let a letos tomu nebylo jinak.
Půvabná brunetka vyrazila se synem k moři, potěšila fanoušky dechberoucími fotkami v bikinách, na nichž vypadá, že je jí tak polovina let a její skutečný věk by odhadl jen ten nejotrlejší tipér. (Je jí 41. Poznali byste to?)
Až potud všechno v pořádku: Fanoušci se radují, Romana má nohy nahoře a relaxuje, pohoda, úleva, jazz.
Jenže... Kde je partner a otec Romanina syna, Milan Štědra?
Spekulace o možném rozchodu se nesou éterem už delší dobu a sólová dovolená je jen posílí. Stejně tak nevěstí nic dobrého skutečnost, že Romana v reakcích na přímé dotazy spíš jen mlží a mění téma. Kdyby bylo všechno v pořádku, neměla by problém to uvést, jinak řečeno.
Fotky s partnerem navíc sdílela naposled v lednu, od té doby je všude sama.
„Aktuálně se věnuji synovi a práci. Na nic jiného mi nezbývá čas. Jelikož je hlavní golfová sezóna, tak většinu času trávím na hřišti. Mimo to se snažím vymýšlet různé výlety a aktivity pro Maxíka, protože má prázdniny a na tábory nejezdí. Výjimka je desetidenní soustředění vodního póla, které se uskuteční v Bosně,“ uvedla Pavelková pro eXtra.cz.
„Letní dovolená v Turecku nesmí chybět. Jezdíme tam pravidelně již několik let. Resorty sice měníme, ale lokalita zůstává stejná. Maxík se vyřádí na skluzavkách a v bazénu. No a já jsem ráda, že si konečně opravdu odpočinu, protože díky organizaci golfových turnajů mám v létě neskutečný kolotoč. Oba tento druh dovolené milujeme,“ dodala.
A o partnerovi ani slovo.
