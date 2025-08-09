Tajná láska prozrazena! Slavný český herec našel štěstí se slovenskou zpěvačkou
9. 8. 2025 – 7:30 | Magazín | BS
Soukromí si sice svědomitě hlídá, novou lásku však neuhlídal.
Sympatický herec Zdeněk Piškula si hlídá soukromí a nic z osobního života neprozrazuje.
Loni ale učinil výjimku a svěřil se s překvapivě smysluplným kariérním plánem.
Sláva? Bohatství? Přepych, vily, hypersportovní bouráky, koupele v šáňu a kočičí záchody se zlatým pískem? Vůbec!
Ne, Zdeněk se stal hercem prostě proto, aby se postaral o rodinu: „Mám představu, jak bych svou práci chtěl provozovat, aby to bylo udržitelné a slučitelné s rodinou a osobním životem. Nerad bych byl ten herec, co je šestnáct hodin v práci a rodinu vidí jen jednou týdně. Chtěl bych si to zařídit tak, abych měl víc času a tolik peněz, abych mohl jednou uživit rodinu. A neřešit, zda máme na dovolenou,“ řekl Novinkám.
A byť on sám opět nic neprozradil, vypadá to, že první krok k tomu, aby vůbec nějakou rodinu měl, už úspěšně učinil: Podle všeho našel lásku se slovenskou zpěvačkou Katarínou Kubošiovou (znáte ji pod uměleckým jménem Katarzia).
Zpěvačka sdílela fotky ze společné dovolené, které doplnila přepisem rozhovoru, jenž končí: „Protože všechno… všechno je, jak má být.“
Což zní velmi romanticky už samo o sobě. A pokud by snad někdo ještě váhal, zda k sobě mají opravdu blízko, Blesk si všiml, že dorazili společně i na premiéru filmu Duchoň (nečekejte revival Swayzeho, jde o snímek pojednávající o kariéře slovenského hudebníka Karola Duchoně).
