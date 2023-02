Film Michaely Pavlátové Moje slunce Mad dostal francouzskou cenu César

Koprodukční film české režisérky Michaely Pavlátové Moje slunce Mad dostal prestižní cenu francouzské filmové akademie César za nejlepší celovečerní animovaný film. Na dnešním slavnostním předávání cen v Paříži to oznámili organizátoři.

Snímek, který vznikl v česko-francouzsko-slovenské koprodukci, porazil ve své kategorii například film Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo režisérů Amandine Fredonové a Benjamina Massoubrea, který pracuje s populárními motivy kreslíře Jeana-Jacquese Sempého. O cenu usiloval také snímek Myška a medvěd na cestách od Jeana-Christopha Rogera a Juliena Chhenga.

Ve Francii si Pavlátové film získal oblibu diváků i kritiky a již dříve obdržel Cenu poroty na festivalu animovaných filmů v Annecy.

Snímek vypráví příběh Heleny, která začíná v Kábulu novou životní etapu po boku svého manžela Nazira, se kterým se seznámila na univerzitě v Praze. Pod jménem Herra si zvyká na nový životní styl Nazirovy velké afghánské rodiny. Ne všichni však mají v této rodině tak velké srdce jako Nazir a tolik smyslu pro humor jako pokrokový dědeček. Do jejího života vstupuje citlivý chlapec jménem Mad, i s jeho pomocí začíná Herra hledat domov v cizí zemi. Film vznikl na motivy novely Frišta novinářky Petry Procházkové.

Režisérku Pavlátovou knižní předloha uchvátila nejen díky ironickým komentářům Evropanky, která se ocitla v intimitě muslimské rodiny, kam by se člověk běžně nepodíval. Přes mnohé rozdíly našla řadu důvěrně známých věcí.

„Už úplně z první kapitoly zjistíte, že jste se ocitli ve středu nějaké strašně zajímavé zábavné rodiny, která vám v tolika ohledech připomíná vaši rodinu, vaše dědečky, babičky, bláznivé strýčky, příbuzné, kteří jsou někteří fajn, někteří jsou hrozní, ale vy je musíte všechny vydržet. A bylo to psané tak vtipně a bezprostředně a živě, že to, že se to odehrává v Afghánistánu, byla vlastně pro mě druhotná věc,“ řekl loni režisérka v podcastu České tiskové kanceláře.

Animaci Pavlátová zvolila záměrně, i tak lze totiž vyprávět mnohovrstevnatý příběh, což není ve světě ojedinělý postup. Na animaci se podíleli i koproducenti z Francie, animovalo se v pražském studiu Alkay a na ostrově Réunion. V hlavní mužské roli zní v mezinárodní verzi hlas afghánského herce jménem Haji gul Asir, v českém jazyce ho ztvárnil Hynek Čermák.

Francouzskou cenu César za nejlepší film dostal snímek La Nuit du 12

Cenu César za nejlepší film dostal snímek La Nuit du 12 (V noci z dvanáctého) od režiséra Dominika Molla. Na slavnostním udělení cen francouzské filmové akademie to uvedli organizátoři. Film získal ocenění i v dalších pěti kategoriích.

Film režiséra Dominika Molla patřil k favoritům letošního ročníku francouzských filmových cen. Celkově získal šest sošek, a to včetně ocenění za nejlepší film, režii či adaptaci, a stal se tak nejvíce oceněným snímkem letošního ročníku. „Tato cena se nás obrovsky dotýká,“ řekl režisér o ocenění za nejlepší film.

Sníkem La Nuit du 12 vypráví o neúspěšném vyšetřování upálení mladé dívky. Hlavním námětem filmu, který se částečně inspiroval skutečnou vraždou, jsou však vztahy mezi muži a ženami.

Dnešní slavnostní předávání filmových cen v Paříží krátce přerušila ekologická aktivistka s tričkem „We have 761 days left“ (zbývá nám 761 dní). Organizátoři ji nechali vyvést ochrankou. „Je mi nemožné sledovat, jak se svět řítí do záhuby,“ uvedla aktivistka. Herečka íránského původu Golšifte Farahaníová, která už mnoho let žije ve Francii, připomněla a vyjádřila podporu protestům v Íránu proti teokratické vládě.

Několik cen, například za nejlepší scénář, si odnesl i další favorit letošního ročníku - kriminální komedie Nevinný režiséra Louise Garrela. Ten při přebírání ceny připomněl už rok trvající válku na Ukrajině.

V uplynulých ročnících slavnostní předávání cen čelilo klesající sledovanosti. Letos bylo předávání výrazně kratší a skončilo krátce před půlnocí.