Ivo Vondrák opustil hnutí ANO, moravskoslezským hejtmanem ale chce zůstat

Moravskoslezský hejtman a poslanec Ivo Vondrák dnes opustil hnutí ANO. Řekl to po odpoledním jednání krajského předsednictva, které se mělo zabývat návrhem celostátního předsednictva na jeho vyloučení. V pozici hejtmana, kterou zastává od roku 2016, by ale chtěl Vondrák vydržet do konce funkčního období. Podporu zastupitelů cítí.

Volby do krajských zastupitelstev se konají příští rok. Na dnešní jednání Vondrák přišel sám s návrhem, že z hnutí vystoupí.

„Ten důvod je prostý. Myslím si, že ta situace je rozjitřená a pro spoustu mých přátel a kolegů to začalo být nekomfortní, protože ten tlak, který se na ně vyvíjel, byl náročný,“ řekl Vondrák. Ve funkci hejtmana by rád zůstal do konce funkčního období. „Myslím si, že ty věci jsou nastartované, rozjeté a zaslouží si, aby byly úspěšně dokončeny,“ zdůvodnil Vondrák. Podle něj má s kolegy v kraji silné pouto, protože spolupracují od počátku. Zatím nemá signály, že by neměl jejich podporu. Dodal, že klub krajských zastupitelů ANO mu podporu vyjádřil před dvěma týdny.

Další jednání klubu se uskuteční před jednáním krajského zastupitelstva, které je svoláno na 10. března. „Zcela určitě tam o tom řeč bude, ale já tedy pevně věřím, že pořád ještě funguje zdravý rozum. Pokud ne, tak v té politice už samozřejmě nemá cenu vůbec být,“ podotkl Vondrák.

Krajský předseda ANO a havířovský primátor Josef Bělica ČTK řekl, že dnešní jednání bylo korektní a velmi rychlé. Blíže se k rozhodnutí hejtmana nechtěl vyjadřovat s ohledem na to, že se jedná o personální vnitřní záležitosti hnutí ANO.

Vondrák připustil, že vnímá tlak vedení hnutí ANO na to, aby opustil pozici hejtmana. „Samozřejmě jsem byl na (poslaneckém) klubu a tam jsem zavnímal tento tlak od těch dvou (Aleny Schillerové a Karla Havlíčka), kteří dneska jsou řekněme myšlenkovými vyslanci pana (Andreje) Babiše, kde jsem toto zaslechl, takže předpokládám, že možná něco takového bude. To už potom bude jejich odpovědnost, co bude s tímto krajem,“ řekl Vondrák. Havlíček dnes označil Vondrákovo vystoupení z ANO za racionální rozhodnutí, nedovede si ale představit, že by kraj řídil bez podpory hnutí, které ho do funkce navrhlo.

Vondrák zopakoval, že podporu od svých nejbližších spolupracovníků cítí. „Už ráno jsme si sedli s mými náměstky a oni mi popisovali, co se děje. Vnímal jsem, že nemá cenu to odkládat, právě z toho důvodu, že ten tlak bude vyvíjen stále větší a větší. Myslím, že o tom není politika, politika by měla být o konsensu a hledání řešení,“ doplnil hejtman.

Podle něj není možné žít v rozporu s vnitřním svědomím. A své jednání by nezměnil, ani kdyby věděl, jak se situace bude vyvíjet. Z hnutí se rozhodl vystoupit sám také z toho důvodu, aby se krajské předsednictvo nemuselo vyjadřovat k návrhu celostátního předsednictva na jeho vyloučení.

Vondrák je dlouhodobým kritikem poměrů v hnutí a v prezidentské volbě nevolil předsedu ANO Andreje Babiše, ale jeho protikandidáta a nově zvoleného prezidenta Petra Pavla. Následně rezignoval na post místopředsedy hnutí a rovněž opustil poslanecký klub ANO. Vondrák už dříve uvedl, že dnešní jednání krajského předsednictva bude klíčové pro jeho rozhodnutí o dalším setrvání v ANO.

V minulých dnech hnutí opustili ostravský primátor Tomáš Macura nebo jeho náměstkyně pro investice Zuzana Bajgarová, kteří rovněž byli kritiky hnutí a v prezidentské volbě podporovali Pavla.