Pellegrini nevyloučil povolební jednání se žádnou z hlavních slovenských stran

Třetí nejsilnější strana po sobotních volbách na Slovensku Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) nevylučuje podle svého šéfa Petera Pellegriniho diskusi se žádnou z obou hlavních stran a udělá vše pro vytvoření kabinetu. Po dnešním setkání s prezidentkou Zuzanou Čaputovou dal Pellegrini před novináři najevo, že Hlas-SD si je vědom svého postavení strany, bez níž nová vláda nevznikne.

Pověření sestavit vládu dostal v pondělí podle tradice předseda vítězné strany, Směru-sociální demokracie Robert Fico. Neformální rozhovory o vytvoření kabinetu bez Směru-SD začalo také liberální hnutí Progresivní Slovensko, které by ke spolupráci potřebovalo přesvědčit také konzervativní Křesťanskodemokratické hnutí (KDH). Podle jeho předsedy Milana Majerského ale vývoj spíše směřuje k odchodu KDH do opozice. Změnit by to podle něj mohly jen výrazné ústupky ze strany liberálů.

„Užší vedení strany nevyloučilo ani jednu z možností. Nejprve budeme jednat s vítězem parlamentních voleb. Pokud bychom se nedokázali dohodnout, jsme připraveni jednat s druhou částí politického spektra,“ řekl Pellegrini. Dodal, že už neformálně hovořil s předsedou PS Michalem Šimečkou a že se nyní chystá jeho schůzka s Ficem.

Pellegrini dlouhé roky působil ve Směru-SD. Za tuto stranu zastával i vysoké politické funkce a v letech 2018 a 2020 byl premiérem. Před třemi lety pak Pellegrini a desítka tehdejších poslanců parlamentu Směr-SD opustili a založili Hlas-SD.

„Uvědomujeme si svou pozici strany, bez které nemůže vzniknout žádná vládní koalice. Pokud bychom my cukli, tak nastane volební pat a patrně by byly předčasné volby,“ řekl Pellegrini. Dodal, že je třeba zachovat mezinárodní ukotvení Slovenska.

Podle něj v úvahu připadají jen dvě možné vládní koalice; jedna složená ze stran Směr-SD, Hlas-SD a nacionalistické Slovenské národní strany nebo kabinet PS, Hlasu-SD, liberální strany Svoboda a Solidarita a konzervativního Křesťanskodemokratického hnutí. Směr-SD a SNS shodně odmítají vojenskou pomoc Ukrajině.

Majerský po jednání s Čaputovou zase upozorňoval na rozdíly mezi liberály a svým hnutím, které například odmítá zavedení registrovaných partnerství pro všechny páry, což je jednou z hlavních priorit PS. „Rozdíly jsou v některých věcech propastné. Pokud liberálové nedokážou ustoupit, tak to nebude možné. Být v liberálně-progresivní vládě pro nás není jednoduché,“ řekl Majerský k případné koalici, ve které by kromě KDH a Hlasu-SD byly liberální PS a SaS. Širší vedení KDH bude o povolebním vývoji jednat příští týden, před volbami KDH odmítlo spolupráci se Směrem-SD.

Do slovenské sněmovny se dostalo sedm formací. Šéf hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igor Matoviče, které ve volbách kandidovalo s dvěma dalšími stranami, už ohlásil odchod OLaNO do opozice. Koalice kolem OLaNO nyní získala téměř devět procent hlasů, v předchozích volbách v roce 2020 hnutí dominovalo se ziskem 25 procent.