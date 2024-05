Fiala dnes v Praze přivítá spojence v pomoci Ukrajině a bezpečnostním úsilí

V Kramářově vile se dnes večer s premiérem Petrem Fialou (ODS) sejdou polský prezident Andrzej Duda, předsedkyně dánské vlády Mette Frederiksenová, nizozemský premiér vlády Mark Rutte a lotyšská premiérka Evika Siliňová. Fiala v neděli uvedl, že tyto lídry spojuje aktivita a odhodlání udělat v době ruské agrese proti Ukrajině něco pro evropskou bezpečnost.

Před pracovní večeří předstoupí pětice politiků před média se společným prohlášením. Jednání se bude týkat české iniciativy v muniční pomoci Ukrajině, protivzdušné obraně Ukrajiny a spolupráci Evropy v obranném průmyslu.

S návrhem na nákup munice pro Ukrajinu mimo členské státy unie přišel český premiér na mimořádném summitu EU na počátku února. Do iniciativy se dosud zapojilo na 20 zemí z celého světa, které přispívají nebo chtějí přispívat. Česko funguje jako zprostředkovatel, který ví, co ukrajinská armáda potřebuje, a propojuje jednotlivé země s dodavateli vojenského vybavení. První dodávky z této iniciativy by měly na Ukrajinu zamířit začátkem léta.

Jednání v Kramářově vile bude předcházet neformálnímu setkání ministrů zahraničí Severoatlantické aliance, které se v metropoli uskuteční ve čtvrtek a v pátek. Hlavním tématem bude rovněž válka na Ukrajině. Bude to příprava na červencový alianční summit ve Washingtonu bez formálních závěrů.