Faul: Příznivci Zemana útočí na Drahoše inzerátem o migraci

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce, aby novou vládu jmenoval prezident Miloš Zeman, a to i v případě, že ve druhém kole prezidentských voleb v souboji s Jiřím Drahošem neuspěje. Vládu by měl Babiš rád sestavenou do konce února. Řekl to v rozhovoru pro čtvrteční Mladou frontu Dnes (MfD).