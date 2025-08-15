Dnes je pátek 15. srpna 2025., Svátek má Hana
15. 8. 2025 – 12:12 | Zprávy | Anna Pecena

Facebook už pro důchodce není bezpečný
online podvod | zdroj: AI DALL-e
Ještě před pár lety byl Facebook místem, kde jste sdíleli fotky vnoučat a recepty na bábovku. Dnes je to bojiště plné pastí, které čekají právě na vás. A podvodníci už přesně vědí, koho si mají vyhlédnout.

Podvodníci na Facebooku mají nový cíl – starší uživatele. Proč? Protože jsou důvěřiví, méně zkušení s novými technologiemi a často sdílejí příliš mnoho informací. To je kombinace, na kterou útočníci čekají.

Falešný profil kamaráda

Jedna z nejrozšířenějších pastí je falešný profil. Podvodník si vytvoří účet se jménem a fotkou vašeho známého, pošle vám žádost o přátelství a hned poté žádost o „malou půjčku“. Příběh zní důvěryhodně: rozbitý telefon, nemoc v rodině, zapomenutá peněženka. Mnozí senioři naletí, protože si myslí, že pomáhají někomu blízkému. Realita? Peníze putují na účet zloděje v zahraničí a už je nikdy neuvidíte.

Výhra, která vás zruinuje

Další častý trik je falešná soutěž. Vidíte příspěvek, že jste „vyhráli“ nový mobil, dovolenou nebo peněžní obnos. Abyste výhru získali, musíte zaplatit „poplatek za dopravu“ nebo „ověřovací zálohu“. Jakmile peníze odešlete, soutěžní stránka zmizí a váš profil je navíc zneužit k dalším podvodům.

Zvlášť nebezpečné jsou takzvané „investiční nabídky“, kdy vám někdo slibuje rychlé zbohatnutí, pokud pošlete vstupní kapitál. Ve skutečnosti jde jen o další způsob, jak vás připravit o úspory.

Jak se bránit

Nejlepší obranou je nedůvěřovat nikomu, kdo vás přes Facebook žádá o peníze – ať už je to „kamarád“ nebo „úředník“.

Nikdy neklikejte na odkazy z neznámých zpráv a neotevírejte přílohy, které vám někdo pošle bez vysvětlení. Nastavte si dvoufaktorové ověření, aby se k vašemu účtu nemohl dostat nikdo nepovolaný.

Důležité je i omezit množství informací, které veřejně sdílíte. Datum narození, telefonní číslo či adresa jsou pro podvodníky cenné údaje – mohou je použít k dalším útokům nebo k prolomení vašeho bankovního účtu.

Když vás napadne „známý“ z minulosti

Podvodníci stále častěji vyhledávají lidi, se kterými jste kdysi ztratili kontakt. Pošlou vám zprávu, že se „po letech ozývají“, a rychle vás vtáhnou do konverzace. Pak přichází smutný příběh – údajná nemoc, nehoda, finanční potíže – a vy jste požádáni o pomoc. Staré přátelství se tak mění v past, z níž se peníze už nikdy nevrátí.

Nepodceňujte ani vlastní rodinu

Bohužel se stává, že účet vašeho příbuzného je napaden a útočník se vydává přímo za něj. V takovém případě vás nechrání ani to, že „píšete s rodinou“. Pokud vám někdo blízký žádá přes Facebook o peníze, vždy si to ověřte jiným způsobem – třeba telefonátem. V opačném případě riskujete, že nejen přijdete o úspory, ale navíc zůstanete s pocitem, že vás „podrazil“ vlastní člověk.

