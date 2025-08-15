Decroix se ostře vymezila proti názorům Blažka na bitcoinovou kauzu
15. 8. 2025 – 12:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) se dnes ostře vymezila proti názorům svého předchůdce Pavla Blažka (ODS) na bitcoinovou kauzu.
Na síti X mu napsala, že "je to celé od začátku úplně blbě" a "tyhle moudra jsou teď ministerstvu fakt platný jak mrtvýmu zimník". Reagovala tak na Blažkovo vyjádření, kterým komentoval zadržení Tomáše Jiřikovského, dárce bitcoinů ministerstvu. Podle exministra by odsouzení Jiřikovského potvrdilo, že darovací smlouva byla jediným účinným způsobem, jak se dobrat zabavení případného výnosu z trestné činnosti.
"Hele Pavle, nechtěl bys nás, aspoň z nějaké elementární právní či politické kolegiality, ušetřit názorů, jak je to všechno úplně v pohodě?" vzkázala Decroix Blažkovi. Mluvčí ministerstva Vladimír Řepka ČTK potvrdil, že vyjádření psala ona. "Nepíšu názory, ale fakta. A veřejnou polemiku mezi námi dvěma považuji nyní za nesprávnou. Času bude ještě dost," odpověděl Blažek Decroix pod jejím příspěvkem.
Blažek kvůli přijetí daru od odsouzeného obchodníka s drogami Jiřikovského rezignoval a pozastavil členství v ODS. Jeho nástupkyně zadala k objasnění postupů ministerstva při přijetí daru externí audit, podle jehož dílčích závěrů ministerstvo bitcoiny přijímat nemělo - vědělo totiž o okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů trestné činnosti. Decroix také jmenovala koordinátora objasňování kauzy Davida Uhlíře, spolupráci s ním ale ukončila předčasně. Uhlíř poté zveřejnil názor, že ministerstvo dar přijímat nemělo, a to hlavně kvůli možnému ohrožení důvěry veřejnosti v nezávislou justici.
Exministr Blažek komentuje zveřejňovaná zjištění kolem bitcoinové kauzy pravidelně. Trvá na tom, že při přijetí daru postupoval správně. Minulý týden například na síti X uvedl, že vyjádření auditu i koordinátora nezávisle na sobě potvrdila, že uzavřením darovací smlouvy nenastalo porušení žádného právního předpisu. "Ve zbytku obsahují jen etické a spekulativní osobní názory, jež byly a jsou i bez nich dlouho veřejně diskutovány a nic nového, co ještě jako názor nebylo někým řečeno, nepřinesla," napsal.
Policie prověřuje okolnosti darování bitcoinů i pro možné zneužití pravomoci.