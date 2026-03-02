Věděli jste, že vaši domácí mazlíčci dokážou číst lidská gesta lépe než šimpanzi?
2. 3. 2026 – 16:07 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Když přemýšlíme o inteligenci zvířat, často se zaměřujeme na šimpanze, gorily nebo delfíny. Jenže při komunikaci právě se člověkem mají šimpanzi oproti psům překvapivě slabší pozici.
Výzkumy sociální kognice ukazují, že psi dokážou lépe rozpoznat a interpretovat lidské ukazování a neverbální gesta než šimpanzi, kteří jsou nám evolučně bližší.
Základní experimenty: ukazování a volba objektu
V sérii experimentů publikovaných v odborných časopisech vědci provedli tzv. objekt-choice test: skryli odměnu pod jedním ze dvou krytů a nechali experimentátora ukazovat prstem na ten správný. Výsledky byly překvapivé:
- Psi bez problémů následovali lidské ukazování a vybírali správný objekt.
- Šimpanzi v podobných podmínkách nedokázali spolehlivě rozpoznat, které místo ukazování znamená.
Tato studie je považována za jeden z klíčových důkazů, že psi mají výjimečnou schopnost číst lidské neverbální signály, zatímco šimpanzi v tomto konkrétním typu sociální komunikace selhávají častěji.
Řeč těla a sociální schopnosti
Další výzkumy ukazují, že psi nejsou schopni pouze následovat jednoduché ukazování. Dokážou reagovat na různé druhy gest, včetně očního kontaktu či směru pohledu, a využívat tyto signály k odhadování úmyslů člověka - například kde se nachází odměna nebo kam jít.
Podobné studie dokládají, že psi flexibilně přizpůsobují své chování podle typu gest, což poukazuje na hlubší úroveň sociálního vnímání lidských signálů než pouhé jednoduché asociace.
Proč jsou psi v tomhle lepší než šimpanzi?
Odborníci se shodují, že klíčovou roli sehrála domestikace. Psi žijí s lidmi nejméně 14 000 let a jejich evoluce probíhala ve společenském prostředí, kde byly schopnosti číst lidské signály výhodou. Šimpanzi a ostatní lidoopi tento druh evolučního tlaku neměli.
Domestikace tak u psů podpořila:
- větší citlivost na lidské gestikulace
- schopnost spojit gestikulaci s konkrétním cílem či úmyslem
- schopnost interpretovat směr pohledu a ukazování jako informaci relevantní pro rozhodování
Praktický dopad a závěr
Schopnost interpretovat lidská gesta není jen vědeckou kuriozitou. Je to dovednost, která dělá psy výjimečnými společníky člověka a zároveň důvodem, proč jsou psi tak „čímající“ partner při výcviku i každodenní komunikaci.
Psychologové a behavioristé v tom vidí důkaz, že komunikace mezi člověkem a psem vznikla během tisíciletí sdíleného soužití a že psi aktivně využívají naše tělesné signály k tomu, aby pochopili, co od nich chceme.