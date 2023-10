Evropská populace stárne, podle WHO je nutná osvěta o zdravém životním stylu

Starší lidé jsou zranitelnější vůči nemocem či klimatickým změnám. Evropská populace přitom rychle stárne, varovala Světová zdravotnická organizace (WHO) a nastínila, jak zabránit zahlcení zdravotnických systémů.

Že dokážou mladší lidé se silnější imunitou lépe odolávat nemocem, není nic nového pod sluncem. V roce 2019 nám to ale připomněla koronavirová pandemie. Lékaři a vědci pozorovali závažné dopady hlavně u starších osob.

Mezi další rizikové skupiny patřili pacienti s nadváhou či obezitou a s nedostatečnou fyzickou aktivitou. Nemoci nejsou jediným rizikovým faktorem pro starší osoby, globální oteplování lze označit za „tichého zabijáka“. Kombinace vysokých teplot a vlhka způsobuje, že se již tělo nedokáže s pomocí potu ochlazovat. Tělesná teplota stoupá na nebezpečnou úroveň, což nakonec může vyústit až v přehřátí a selhání klíčových orgánů.

A stárnoucí populace souvisí s postupně se zvětšujícím zatížením nemocnic a dalších zdravotních zařízeních. WHO odhaduje, že v příštím roce v Evropě převýší počet lidí starších 65 let osoby mladší patnácti let. WHO proto apeluje na vlády evropských států, aby více motivovaly veřejnost ke zdravému životnímu stylu. Organizace navíc doporučila, jak žít zdravě i v pokročilejším věku. Základem je podle ní pohyb a zdravá strava (hlavně ta středomořská).

Vhodná doba k tomu žít zdravěji

Lidé nad 65 let by měli provádět aerobní cvičení střední intenzity po dobu nejméně dvou a půl hodiny každý týden (například rychlá chůze). Alternativou pro zdatnější jedince je 75 minut týdně intenzivnějšího cvičení, například plavání či vytrvalostní běh.

WHO rovněž doporučuje těmto lidem provádět alespoň dva dny v týdnu silový trénink pro celkové zpevnění těla. Zlepší se tak jejich motorické funkce a předejte se nebezpečným pádům. Cvičení doporučuje organizace i lidem s chronickými nemocemi.

Z dobré fyzické kondice netěží jen jednotlivci. WHO zveřejnila začátkem roku ve spolupráci s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zprávu o nákladech na nemoci spojené s nedostatečným pohybem v Evropě.

„Odhadli jsme, že by bylo možné ušetřit osm miliard eur ročně, kdyby vykazovalo fyzickou aktivitu na úrovni doporučené WHO více lidí,“ cituje server Euronews Stephena Whitinga, poradce v oblasti zdraví a sportu u WHO. Nastala podle něj vhodná doba k investicím do prevence proti rizikům spojeným s nezdravým životním stylem a šíření osvěty o důležitosti fyzické aktivity a zdravého stravování u všech věkových kategorií.