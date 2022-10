Evropská komise představila nový energetický balík, omezí i cenu plynu

Navrhovaný „mechanismus cenové korekce“ by fungoval jako pojistka proti extrémním výkyvům na trhu. Umožňoval by v případě potřeby nastavit takzvaný dynamický cenový limit pro obchodování ve virtuálním uzlu Title Transfer Facility (TTF), který je pro ceny plynu v Evropské unii rozhodující. Dlouhodobější řešení EK vidí ve spuštění doplňkového cenového indexu, který by utvářel cenu zkapalněného zemního plynu (LNG) a lépe odrážel nové podmínky na unijním trhu.

Podrobnosti o fungování nástroje pro omezování ceny plynu zatím nejsou jasné. Komise jej dnes navrhuje pouze v principu, přičemž detaily chce vyjasnit až po případném souhlasu členských států EU. Vysoce postavený unijní zdroj dnes před novináři nechtěl spekulovat o cenové hranici, při které by mechanismus mohl být aplikován, a mluvil spíše o tlumení vysokých nárůstů. Komise doufá, že nástroj bude k dispozici do začátku zimy.

Russia's war on Ukraine has triggered an energy crisis



We have been working hard to protect Europe against the fall-out on the energy markets.



We are now better prepared to face this winter



And in a position to make more steps towards an Energy Union ↓ https://t.co/AEliBAOlr8