Evropská komise hodnotila stav právního státu, tradičně to schytali Maďaři a Poláci

Maďarsko a Polsko by měly zlepšit podmínky pro nezávislý soudní systém, pluralitu médií či boj s korupcí, které přes opakované výzvy stále vzbuzují obavy. Uvedla to dnes Evropská komise v každoročním hodnocení stavu právního státu ve všech 27 členských zemích. Česko podle komise zavádí přínosné reformy, korupci ale vyšetřuje pomalu.

Řada zemí se podle unijní exekutivy ve zmíněných oblastech zlepšila, zejména Budapešť a Varšava však neplní doporučení komise. Brusel kvůli tomu ani jedné ze zemí zatím neodblokoval miliardy z mimořádného fondu obnovy, o jejichž získání se maďarská i polská vláda snaží.

V pořadí třetí výroční zpráva vznikala v době, kdy se unijní země v první řadě zabývají dopady ruské invaze na Ukrajinu. Podle místopředsedkyně komise Věry Jourové je ruský režim a válka v těsném sousedství EU připomínkou toho, že demokracii a vládu práva musí unijní země chránit a propagovat doma i mimo své hranice.

„Letošní zpráva ukazuje, že diskuse o právním státu v Evropě nese ovoce, neboť členské státy dosahují zlepšení a otázky právního státu řeší. V některých členských státech bohužel přetrvávají obavy, zejména pokud jde o nezávislost soudnictví,“ prohlásila Jourová. Zásadní připomínky adresovala komise stejně jako v minulých letech Polsku a Maďarsku.

Budapešť by podle Bruselu měla posílit roli orgánu zajišťujícího nezávislost soudnictví. Maďarsko podle komise také odložilo zavedení většiny opatření z ohlášené protikorupční strategie. Například prostřednictvím státní inzerce omezuje rovné podmínky pro fungování médií a mělo by posílit nezávislost úřadu dohlížejícího na jejich práci. Maďarská vláda zároveň nadměrně často využívá své nouzové pravomoci zavedené kvůli covidové pandemii, a to i v případech s nákazou vůbec nesouvisejících.

V případě Varšavy se výtky točí zejména okolo justiční reformy, které přes některé slíbené ústupky stále dostatečně nezajišťuje podmínky pro nezávislou práci soudců. Polsko by rovněž mělo oddělit funkci ministra spravedlnosti a generálního prokurátora či stanovit jasná pravidla pro lobbing a zlepšit veřejnou kontrolu příjmů předních politiků.

Česko zavádí přínosné reformy, korupci ale vyšetřuje pomalu, uvedla EK

Nová česká vláda sice pracuje na efektivnějším potírání korupce či střetu zájmů, některé korupční případy na vysokých místech, a zvláště jejich pomalé vyšetřování však vzbuzují obavy, uvedla komise v hodnocení (ZDE). Unijní exekutiva se rovněž v případě Česka kriticky vyjádřila o nedostatečné transparentnosti vlastnictví médií, o výrocích ombudsmana na adresu menšin či o malé veřejné podpoře nevládních organizací.

Komise jako v předchozích dvou letech hodnotila soudní systémy, boj proti korupci, pluralitu médií a celkovou kontrolu a vyváženost institucí v jednotlivých členských zemích. Zpráva obsahuje řadu nezávazných doporučení, jak by měly země situaci ve zmíněných otázkách zlepšit.

V českém případě komise ocenila probíhající reformy justice, jejichž cílem je posílit nezávislost soudců či státních zástupců. Pozitivní je podle ní také plánované přijetí nové protikorupční strategie, avšak dosavadní potírání korupce na vysokých místech nevidí komise jako dostatečné.

„Případy korupce na vysokých místech nadále vzbuzují obavy, zvláště v souvislosti s odklady ve vyšetřování,“ konstatovala EK ve zprávě. Pozastavila se také nad udělením milosti prezidentem Milošem Zemanem v korupční kauze šéfa lánské obory Miloše Baláka.

Problematický je podle komise rovněž fakt, že veřejnost nemá jasné informace o vlastnících médií. Ačkoli současná vláda se snaží zavést pravidla pro zlepšení transparentnosti a předcházení střetu zájmů při vlastnictví médií, dosud se je schválit nepovedlo.

Médiím se na rozdíl od řady jiných sektorů nedostalo veřejné podpory proti dopadům covidové krize, uvádí komise. Novináři také čelí výhružkám, které jsou stále "součástí politického prostředí".

Ačkoli česká vláda podle komise pokračuje v práci na zvýšení podílu občanských organizací na rozhodování o důležitých otázkách, zcela bez problémů nejsou jejich omezené možnosti dostat se k veřejným financím. Nedostatky vidí komise i v ochraně lidských práv, jejíž část je na ombudsmanovi, některá témata však žádný specifický orgán neřeší. "Ombudsmanova prohlášení na adresu Romů či LGBTQI osob nadále vyvolávají znepokojení," uvedla komise na adresu ochránce veřejných práv Stanislava Křečka.