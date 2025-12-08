Evropa nemůže akceptovat vměšování do své politiky, řekl Costa na adresu USA
8. 12. 2025 – 14:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Evropa nemůže akceptovat hrozbu vměšování do své politiky, řekl dnes podle agentury AFP předseda Evropské rady António Costa v reakci na novou bezpečnostní strategii Spojených států.
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa v dokumentu viní Evropskou unii a migraci z toho, co označuje za bezprostředně hrozící a totální kulturní a civilizační rozklad Evropy. Kritiku Evropy ze strany Washingtonu dnes odmítla také německá vláda, píše agentura Reuters.
"Co nelze akceptovat, je tato hrozba zasahování do politického života Evropy," prohlásil Costa při projevu v Institutu Jacquesa Delorse.
Trumpova administrativa podle dokumentu plánuje "pěstovat odpor proti současné trajektorii Evropy v rámci evropských národů". Z americké strategie je podle AFP zřejmé, že Spojené státy pod vládou Trumpa budou v Evropě prosazovat své cíle, které jsou v souladu s agendou krajně pravicových stran.
"Spojené státy nemohou nahradit evropské občany v rozhodování o tom, které strany jsou dobré a které špatné. Spojené státy nemohou nahradit Evropu v její vizi svobody vyjadřování," prohlásil dnes Costa. I když americký dokument nadále o Evropě hovoří jako o spojenci, je podle Costy nutné, "abychom se jako spojenci chovali". Suverenita Evropy musí být zachována, uvedl Costa.
Za znepokojivý označil fakt, že Rusko novou pozici Washingtonu uvítalo jako z velké části konzistentní se svou vlastní perspektivou. Přístup k válce na Ukrajině vylíčený ve strategii není v souladu se spravedlivým a trvalým mírem, o který se Evropa dlouhodobě zasazuje, dodal předseda Evropské rady.
"Je klíčovým zájmem Spojených států vyjednat rychlé ukončení válečného stavu na Ukrajině s cílem stabilizovat evropské ekonomiky, předejít nezamýšlené eskalaci nebo rozšíření války a obnovit strategickou stabilitu s Ruskem," píše se v Trumpově dokumentu. Většina předchozích amerických strategií bezpečnosti přitom po roce 2014 a ruské anexi Krymu používala výrazně tvrdší slovník vůči Rusku a označovala ho za přímou hrozbu, uvedl Reuters.
Kritiku Evropy ze strany USA dnes odmítla také německá vláda a prostřednictvím svého mluvčího uvedla, že Rusko nadále považuje za hrozbu. Evropa musí co nejrychleji zajistit svou vlastní bezpečnost, řekl mluvčí na tiskové konferenci.