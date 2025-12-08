Šok pro podnikatele: V lednu zaplatíte státu o tisíce víc
8. 12. 2025 – 14:06 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Máte živnostenský list? Tak se připravte, že vám od ledna v peněžence zůstane zase o něco méně. Ačkoliv se nově vznikající vládní koalice bije v prsa, jak živnostníky zachrání, realita je neúprosná. Minimální zálohy letí raketově vzhůru a slibovaná novela zákona, která měla zdražování zastavit, uvízla v politických zákopech. Připravte se na chaos, placení vyšších částek a nejistotu, zda ty peníze ještě někdy uvidíte.
S příchodem Nového roku čeká statisíce drobných podnikatelů v Česku ledová sprcha. Stát natahuje ruku a bude chtít měsíčně o 1124 korun více než doposud. Pokud podnikáte na hlavní činnost, zapomeňte na staré trvalé příkazy. Sociální pojištění skáče na závratných 5720 korun a zdravotní pojišťovny si ukousnou 3306 korun. Změna drtí i ty, kteří věřili v klid paušální daně – v prvním pásmu se platba šplhá téměř k deseti tisícům měsíčně.
Důvod tohoto drastického skoku? Nejenže rostou průměrné mzdy, ale doznívá i „dědictví“ vlády Petra Fialy. Právě ta nastavila automat, který rok od roku nemilosrdně utahuje šrouby. Zatímco loni se odvody počítaly ze 30 procent průměrné mzdy, letos je to už 35 a příští rok má výpočetní základ nabobtnat na celých 40 procent. Argumentem končícího kabinetu byla snaha o zalátání děr v rozpočtu a údajná péče o to, aby živnostníci na stáří neivořili.
Politické divadlo bez výsledku
Nově se formující vládní koalice složená z hnutí ANO, SPD a Motoristů sice bije na poplach a slibuje, že tento nárůst zastaví, ale zdá se, že jde o sliby na vodě. Do Sněmovny sice poslali návrh, aby se výpočet zasekl na letošních číslech, ale čas je proti nim.
Možná budoucí šéfka státní kasy Alena Schillerová sice maluje růžovou budoucnost a tvrdí: „Díky tomu ušetříte už od Nového roku nejméně 715 korun měsíčně.“ Celková roční úspora by podle ní měla dělat přes osm a půl tisíce. Zní to krásně, ale má to jeden obrovský háček – legislativní proces se do ledna prostě nestihne. Než se k návrhu vyjádří vláda a poslanci ho prohryžou třemi čteními, bude už dávno únor.
Válka o důchody a byrokratický zmatek
Zatímco nová koalice chce ulevit peněženkám teď, končící ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) varuje před chudobou v budoucnu a do oponentů se tvrdě opírá. „Řeknete podnikatelům, že budou mít také nižší důchod?“ ptá se řečnicky ministr v demisi. Podle jeho výpočtů by totiž ona nepopulární vyšší záloha mohla v budoucnu přinést k penzi přes šestnáct stovek měsíčně navíc. Senát, kde mají převahu dosavadní vládní strany, navíc nemá sebemenší chuť návrh na zmrazení záloh podpořit.
Výsledkem politických tahanic tak bude dokonalý zmatek pro obyčejného živnostníka. Protože se zákon nestihne schválit, budete muset v lednu poslat vyšší částku. Pokud by se zázrakem novela později schválila, nastane papírové peklo. Budoucí koalice sice tvrdí, že o vrácení přeplatku půjde požádat zpětně, nebo se zohlední až v roce 2026, ale pro mnoho lidí to znamená jediné: peníze z účtu zmizí teď a bůhví, kdy a jak se vrátí.