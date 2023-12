Europoslanci vymysleli další regulaci: Teď chtějí omezit návykovost digitálních aplikací

Evropská unie by měla omezit návykový charakter digitálních aplikací lákajících zvláště děti a mladé lidi k jejich nadměrnému používání. Vyzvali k tomu dnes poslanci Evropského parlamentu, kteří chtějí vytvořit jasná pravidla pro tvůrce her a provozovatele sociálních médií či streamovacích služeb.

Mládež podle statistik tráví s mobilním telefonem v ruce stále více času, většinou i několik hodin denně. Podle europoslanců to částečně souvisí s návykovostí aplikací, jejichž cílem je přimět lidi k co nejdelšímu setrvání a častému návratu. „Vydělávat na úkor duševního zdraví těch nejslabších, tedy dětí a dospívajících, je naprosto neomluvitelná praxe. Přesto to dnes řada aplikací a sociálních sítí dělá nám všem před očima,“ řekl dnes český pirátský europoslanec Marcel Kolaja z frakce evropských zelených, která návrh připravovala.

Usnesení přijaté dnes výraznou většinou hlasů vyzývá Evropskou komisi, aby předložila návrh závazné normy, která by výrobce přiměla omezit návykové prvky. Těmi jsou podle nich například výchozí nastavení automatického přehrávání, možnost „nekonečného“ rolování příspěvků na sociálních sítích či neustále vyskakující oznámení vyzývající k další aktivitě.

Komise by podle poslanců také měla vytvořit seznam postupů, které by měly digitální závislost omezit. Je mezi nimi například vypínání oznámení aplikací ve výchozím nastavení nebo zablokování určitých funkcí po stanoveném maximálním čase používání služby.