Už i Pirátům vadí další unijní fízlování na webu

Čechům i dalším občanům unijních zemí hrozí podle Pirátů ztráta soukromí na internetu. V budoucnu by mohly bezpečnostní programy prohlížet veškerou jejich komunikaci na sociálních sítích a webech i kontrolovat telefonní hovory. Počítá s tím návrh nařízení o ochraně dětí proti sexuálnímu zneužívání na internetu, se kterým přišla Evropská komise. Na tiskové konferenci to uvedl místopředseda vlády a předseda Pirátské strany Ivan Bartoš.

„Jde o neefektivní způsob ochrany dětí na úkor ztráty soukromí na internetu. Zavádí plošné šmírování všech občanů a jejich trvalé sledování,“ uvedl Bartoš. Sledování by podle něj navíc měly dělat technologie, které fungují s vysokou mírou chybovosti. „Může se tak stát, že nevinná fotka z pláže, uložená na nějakém úložišti, skončí v rukou policie,“ dodal.

Návrhem se má příští středu zabývat česká vláda, které chce Bartoš vysvětlit důvody, proč se Česko nemá k návrhu připojit. „Je třeba hledat způsoby, které dětem skutečně pomohou,“ řekl. Podle poslankyně za Piráty Kláry Kocmanové jde například o zavedení dětského certifikátu, který by znemožnil práci s dětmi lidem, kteří měli vůči nim v minulosti delikt. Pomohlo by podle ní také přijetí Istanbulské úmluvy, která mimo jiné odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění či mrzačení genitálií, nebo zřízení non stop linky bezpečí pro děti.

Podle zprávy americké organizace RAINN se jen za minulý rok na internetu objevilo 85 milionů fotografií a videí zobrazující zneužívání dětí. Z toho 60 procent hostovaly servery na území Evropské unie.

Na ochranu dětí na internetu myslí i nedávno přijatý akt o digitálních službách, který zavádí větší transparentnost internetových platforem nebo reguluje zadávání reklamy, se kterou mohou přijít děti do kontaktu.