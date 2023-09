Nejvlivnější online firmy budou hrát podle našich pravidel, libuje si Evropská komise

Evropská komise (EK) zveřejnila seznam šesti velkých internetových společností, které musejí splňovat pravidla digitální normy DMA. Pět firem je ze Spojených států, a to Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms a Microsoft, šestou je čínská společnost ByteDance, která vlastní platformu TikTok. Globální digitální firmy budou muset dodržovat nová pravidla, jejichž smyslem je lépe ochraňovat podnikání jejich menší konkurence.

Jak dnes komise uvedla v tiskové zprávě, pro spotřebitele by také mělo být jednodušší snadno se odhlásit ze služeb dané platformy. Firmy, které se normou nebudou řídit, čekají podle eurokomisaře pro vnitřní trh Thierryho Bretona přísné sankce. Jmenované podniky teď mají šest měsíců na to, aby požadavky normy splnily. Čas tedy mají do 6. března příštího roku.

„Pro DMA je to Den D!“ liboval si Breton na sociální síti X, dříve Twitter. „Ty nejvlivnější on-line firmy teď budou muset hrát podle našich unijních pravidel,“ dodal.

It’s D-Day for #DMA!



The most impactful online companies will now have to play by our EU rules.#Gatekeepers are:



Alphabet

Amazon

Apple

ByteDance

Meta

Microsoft



DMA means more choice for consumers.



Fewer obstacles for smaller competitors.



Opening the gates to the Internet pic.twitter.com/xaTluUfBax — Thierry Breton (@ThierryBreton) September 6, 2023

Norma se týká konkrétních služeb, které zmíněné platformy poskytují, celkem jich je 22. V případě sociálních sítí jde vedle Tiktoku rovněž o Facebook, Instagram a LinkedIn, dále o komunikační služby WhatsApp a Messenger, videokanál YouTube nebo vyhledávače Chrome, Safari či Google.

„Je to významné rozhodnutí. My zkrátka nechceme v Evropě žádné monopoly, zejména ty monopoly, které těmto strážcům brány umožňují nedat na trhu šanci dalším firmám. Chceme férové hospodářské prostředí,“ řekla českým novinářům komisařka Věra Jourová. Ta má nově na starosti právě řízení a koordinací programu Evropa připravená na digitální věk po komisařce Margrethe Vestagerové. „Těchto šest firem bude muset do šesti měsíců dát komisi zprávu o tom, jak se připravily na otevření brány, když to hodně zjednoduším,“ dodala Jourová.

Komise bude situaci podle Jourové neustále vyhodnocovat. Do budoucna je tedy možné, že by těchto takzvaných gatekeeperů mohlo přibývat. Jourová také řekla, že ve Spojených státech léta slyšela, že „chce Evropa americké firmy přeregulovat, aby se snad stáhly z Evropy“. Toto tvrzení se podle ní nezakládá na pravdě. Naopak i vlivní lidé v USA nyní podle Jourové sledují, k jakým regulacím v Evropě dochází a jak Evropa zvyšuje odpovědnost digitálních velikánů. „Sleduje nás celý demokratický svět, a právě já nyní budu mít na starosti vysvětlit, jak to celé v Evropě myslíme a hlavně, že to nejsou pravidla na papíře, ale že jsme připraveni je vymáhat,“ uzavřela Jourová.

„Dnešní rozhodnutí o označení následují po přezkumu, který trval 45 dní a který komise provedla poté, co společnosti Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft a Samsung oznámily svůj potenciální status strážců,“ uvedla dnes komise. Uvedené firmy komise v angličtině nazývá „gatekeepers“.

Takzvaný gatekeeper, tedy strážce, je velký podnik významně ovlivňující provoz internetu. Patří mezi ně firmy s více než 45 miliony aktivních uživatelů měsíčně a s tržní kapitalizací 75 miliard eur (1,8 bilionu korun). Nyní EK oznámila, že těchto strážců je jen šest, původně zmíněný Samsung v nynějším seznamu není.

Mluvčí Microsoftu řekl, že firma akceptuje označení gatekeeper, zatímco mluvčí Mety, Googlu a Amazonu uvedli, že tato označení přezkoumávají. Firmy Apple a TikTok byly méně vstřícné. TikTok s rozhodnutím zásadně nesouhlasí a je zklamán z toho, že před tímto rozhodnutím nebylo provedeno žádné šetření trhu. Nyní přehodnocuje své další kroky. Mluvčí Applu sdělil, že společnost je nadále „velmi znepokojena riziky ochrany soukromí a bezpečnosti dat, která DMA pro naše uživatele představuje.“

Kromě toho se společnosti Google zakazuje, aby ve výsledcích svého vyhledávače zvýhodňovala vlastní služby. Norma také zabrání gigantu v oblasti elektronického obchodování Amazon využívat údaje, které na jeho stránkách vytvářejí firemní zákazníci, k tomu, aby jim lépe konkuroval.

DMA zároveň přiměje společnost Apple, aby na svých zařízeních, jako jsou iPhony a iPady, povolovala jiné obchody s aplikacemi než jen Apple Store.

„Už jsme s firmami začali diskutovat a ony pochopily, že se pravidla hry změnila,“ uvedl Breton. Řekl také, že Evropská komise, která bude mít pravomoc normu kontrolovat a ukládat sankce, „nebude váhat s přijetím rázných opatření“.

Některá pravidla vstupují v platnost okamžitě. Patří mezi ně nová povinnost dotčených firem informovat komisi o každém převzetí jiného podniku bez ohledu na jeho velikost.