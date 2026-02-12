EU musí jednat rychle, aby obstála při tlaku USA a Číny, shodli se Macron a Merz
12. 2. 2026 – 12:07 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Evropská unie musí jednat velmi rychle a přijmout nová rozhodnutí, aby byla konkurenceschopná při tlaku Spojených států a Číny.
Při společném příchodu na dnešní neformální summit EU se na tom shodli francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz. Právě jejich země jsou dlouhodobě považované za hlavní zastánce hlubší integrace EU, avšak v některých hospodářských tématech mívají odlišné pohledy.
"Prioritou je zareagovat velmi rychle a začít dělat na všech opatřeních, na nichž se shodujeme," řekl novinářům Macron. EU by podle něho měla například zjednodušit pravidla pro firmy nebo více integrovat svůj společný trh.
Německý kancléř prohlásil, že má s Macronem v otázkách evropské konkurenceschopnosti podobný názor. "Chceme, aby byla Evropská unie rychlejší a lepší," řekl kancléř ve zjevné narážce na kritické hlasy, podle nichž EU vinou dlouhých debat a složitých pravidel zaostává například v technologické oblasti.
Prezidenti a premiéři zemí evropského bloku budou dnes na neformálním summitu na zámku v belgickém Alden Biesen diskutovat právě o tom, jak posílit jednotný trh Evropské unie a snížit vnitrostátní překážky i administrativní zátěž. Lídři se chtějí rovněž radit o tom, jak může Evropa znovu získat svou konkurenceschopnost vůči USA a Číně v době ekonomických hrozeb a politických turbulencí.