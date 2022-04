Aktualizováno: EU jednotně odmítá platit ruský plyn v rublech, tvrdí unijní činitel

(AKTUALIZOVÁNO, 13:04) Podle něj by přijetí požadavku ruského prezidenta Vladimira Putina znamenalo porušení sankcí zavedených EU. Maďarský ministr zahraničí přitom televizi CNN řekl, že Budapešť na podmínky přistoupí.

Ruský prezident Vladimir Putin v reakci na unijní sankce zavedené pro ruské invazi na Ukrajinu oznámil, že „země nikoliv přátelské“ vůči Rusku, tedy také evropští odběratelé budou za ruský plyn muset platit v rublech. Unijní země a jejich plynárenské firmy to odmítly s tím, že by změna platební metody byla porušením uzavřených kontraktů. Ruská strana, pro kterou dodávky plynu do zemí EU znamenají výrazné příjmy, poté vypracovala a zákazníkům nabídla nový systém plateb.

Odběratelé si mají otevřít dva účty u banky Gazprombank. Na jeden z nich převedou peníze za plyn v eurech, platba však bude dokončena až tehdy, když se peníze dostanou na druhý účet již v rublech.

„Mezitím je může mít libovolně dlouho k dispozici ruská centrální banka, takže vlastně půjde o půjčku pro ni,“ vysvětlil dnes zmíněný činitel, v čem podle unijní exekutivy spočívá porušení sankcí. Ty od března zakazují jakýkoli platební styk s centrálním bankovním ústavem v Moskvě.

Zmíněný zdroj doplnil, že EU je zatím jednotná v odmítání této praxe. Neupřesnil však, zda si již druhý účet pro převod na rubly otevřela nějaká z firem, které do unijních zemí plyn dovážejí. Agentura Bloomberg s odkazem na zdroj blízký Gazprombank ve středu napsala, že rublové účty si otevřela desítka evropských zákazníků.

Na případné porušení sankcí podle unijního činitele dohlíží Evropská komise, která by podle obvyklých postupů mohla po vyhodnocení situace zahájit řízení se zemí porušující odsouhlasená pravidla.

(11:26, původní zpráva) Maďarsko přistoupilo na platební podmínky Moskvy pro odběr ruského plynu, potvrdil americké televizi CNN ministr zahraničí Péter Szijjártó. Maďarsko podle něj nemá alternativní možnosti, jak si zajistit energetické zdroje nebo trasy, které by zemi umožnily v nejbližších letech ukončit dovoz z Ruska. Szijjártó již dříve uváděl, že jeho země nepodpoří žádnou podobu evropských sankcí, která by se týkala ruské ropy a plynu.

„Z Ruska pochází 85 procent našich dodávek plynu a 65 procent našich dodávek ropy. Proč? Protože to určuje infrastruktura. Není to legrace, my jsme si tuhle situaci nevybrali,“ poznamenal Szijjártó.

Od ruské invaze na Ukrajinu země Evropské unie v několika etapách zpřísnily své sankce vůči Moskvě, nyní diskutují o zákazu dovozu energetických surovin. Maďarsko patří mezi těch několik států unie, které se proti podobnému kroku stavějí, hlavně s ohledem na podobu vlastní energetiky a ekonomiky.

“There are no alternative gas sources, no alternative delivery roots which would make it possible for us to get rid of Russian oil and Russian gas in the upcoming couple years,” FM Szijjártó said in an interview with CNN. #Hungary #Russia #gas #CNN https://t.co/mcQ1iDv64e