Epidemie covidu v Česku je epidemií neočkovaných, řekl Vojtěch

Epidemie covidu-19 se v ČR podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha stala epidemií neočkovaných.

Podle dat o šíření nákazy za říjen tvoří 74 procent pozitivně testovaných a 63 procent hospitalizovaných. Pokud by se proočkovanost zvýšila, bylo by možné zrušit „třeba zítra“ všechna protiepidemická opatření, řekl dnes ministr na tiskové konferenci.

„Většina těch, kteří jsou hospitalizovaní, jsou rovněž neočkovaní. Kdybychom zvýšili počty očkovaných, tak bychom mohli v zásadě hned zrušit opatření a šli bychom dělat nějakou práci, která by nás bavila mnohem více,“ dodal Vojtěch.

V tomto nebo příštím týdnu podle predikce, kterou představil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek, se celá ČR dostane na incidenci 300 případů nákaz koronavirem týdně na 100 000 obyvatel. Maximální hodnota může být asi 7000 případů za týden. Do konce roku čeká Dušek kolem 2000 hospitalizovaných s covidem-19.

V nemocnicích jsou podle Vojtěcha mladší lidé než dřív, průměrný věk lidí na jednotkách intenzivní péče je kolem 60 let. Průměrný věk hospitalizovaných je 64 let, u očkovaných je to 75 let. Na jednotkách intenzivní péče (JIP) leží v průměru lidé ve věku 61 let, očkovaní ve věku 74 let.

Před rokem bylo v nemocnicích v této době 5000 pacientů s covidem-19, v současné době jejich počet přesáhl tisíc. Za pátek minulého týdne a pondělí do statistik přibylo přes 4200 nově pozitivně testovaných. „Pokud bychom byli stoprocentně naočkovaní, tak bychom viděli maximálně třetinová čísla,“ uvedl Dušek.

V současné době má v ČR vakcínu 66 procent lidí nad 12 let, pro které je v současné době určená. Z celé populace je to 56,6 procenta a mezi dospělými 68 procent.

Česko je podle Vojtěcha v očkování pod průměrem EU. Dušek doplnil, že sousední Rakousko a Německo mají zhruba o deset procent víc, Portugalsko až 90 procent.

Nižší proočkovanost kolem 50 procent je v mladších generacích, u seniorů nad 65 let je kolem 83 procent. U nich ale po půl roce výrazně slábne účinnost očkování, potřebná je podle odborníků posilující třetí dávka. Stále zůstává asi 400 000 seniorů, kteří nákazu neprodělali a nejsou očkovaní.

„Virus se nešíří výlučně v mladé populaci, roste i ve středněvěké do 50 let, a začíná narůstat i mezi staršími,“ doplnil Dušek. Pravděpodobnost, že se nakazí očkovaní, je podle něj z dostupných dat asi 25 procent. Vakcína proti těžkému průběhu brání u lidí nad 65 let z více než 84 procent. „Vidíme, že lidé v seniorním věku, kteří se třeba i dostanou do nemocnic, nepotřebují na JIP,“ dodal k účinnosti vakcíny.

Povinné očkování?

O případném zavedení povinného očkování proti covidu-19 musí podle končícího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha rozhodnout příští Sněmovna. Vyžadovalo by to široký společenský konsenzus, řekl dnes novinářům. Nová vláda by podle něj měla posoudit další setrvání armády v projektu Chytrá karanténa. Zatím platí, že by její účast měla skončit na konci listopadu. Vyžadování bezinfekčnosti pro vstup na pracoviště, o kterém diskutoval v pondělí Ústřední krizový štáb, by podle Vojtěchovat názoru vyžadovalo změnu zákoníku práce.

Na příští vládě také podle něj bude rozhodnutí, jestli se má na řízení protiepidemických opatření dál podílet armáda. „My jsme s armádou uzavřeli meziresortní smlouvu, která se v zásadě v čase prodlužuje,“ doplnil. Vojáci se podíleli na začátku epidemie zejména na propojení dat z laboratoří, krajských hygienických stanic a ministerstva zdravotnictví, postupně přibyla také externí call centra podílející se na trasování. Nastavení systému reportování a předávání dat bylo hlavní součástí projektu Chytrá karanténa.

„Armáda odpracovala obrovské úkoly. Nejen v Chytré karanténě, ale i při trasování a podobně,“ dodal Vojtěch. Armáda se prostřednictvím Ústřední vojenské nemocnice podílela také na provozu největšího očkovacího centra v ČR, které bylo v pražské hale O2 universum. „Uvidíme, jak se k tomu postaví nová vláda, budeme o tom jednat,“ dodal ministr k dalšímu zapojení armády.

Vicepremiér Jan Hamáček v pondělí po jednání Ústředního krizového štábu hovořil o možnosti, že by lidé stejně jako v Itálii nesměli na pracoviště bez negativního testu, potvrzení o prodělané nákaze nebo o očkování. Na twitteru napsal, že s návrhem přišla na pondělní jednání hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Vojtěch dnes novinářům řekl, že návrh poprvé zazněl od Hamáčka, a to na jednání vlády minulou středu.

Podle ministra zdravotnictví je to zejména právní otázka, kterou musí kvůli potřebné změně zákoníku práce posoudit ministerstvo práce a sociálních věcí. „Myslím si, že je to komplikované řešit jenom na základě mimořádného opatření. Je otázka, jestli by nebyla nutná změna zákona,“ řekl Vojtěch. Tématem se bude ve středu zabývat tripartita.