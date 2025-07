Dvacítky můžou závidět. Legendární Simona Krainová předvedla perfektní křivky, stárnutí se jí zřejmě netýká

23. 7. 2025 – 7:00 | Magazín | BS

Ikonické české topmodelce už je přes padesát, ale vůbec ničemu to nepřekáží.

Těžko byste v české modelingové branži hledali významnější a prominentnější jméno. Legendární zlatovláska Simona Krainová nepotřebuje představovat, všichni beztak vědí, o koho jde.

V modelingové říší a na světových molech už vyráží dech přes třicet let. A mohlo to být ještě o něco déle – poprvé si jí totiž lovci talentů všimli už v době, kdy jí bylo pouhých 17 let. Tehdy si ale připadala moc mladá na modeling a do branže vstoupila až okolo dvacátého roku věku.

Dnes už jí je 52, ale nevypadá to, že by snad chtěla zpomalit nebo si dopřát modelingový odpočinek.

Ono ani není proč: Vypadá pořád fantasticky a, jak se pochlubila nedávno, biologicky je na tom také dobře: „Když jsem byla malá, fascinoval mě Arabelin kouzelný prsten. Zatočila jím a mohla si přát, co chtěla. Všichni jsme ho chtěli,“ vyprávěla na sítích.

„Dneska mi tenhle prstýnek promluvil poprvé. Řekl mi: Tvoje kardio kapacita je velmi vysoká – na úrovni sportovce mezi 20 a 30 lety. Tvoje tělo funguje o 15–20 let mladší, než je tvůj skutečný věk. A já si řekla: Tohle mi stačí. Běžím dál,“ pochlubila se.

A když se na ni člověk podívá, nezbývá, než dát prstenu za pravdu. Simona se rozhodla, že stárnout prostě nebude, a nazdar.