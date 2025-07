Žalem zdrcená Dáda Patrasová nachází útěchu ve snech: "Návrat do reality je katastrofa"

23. 7. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

Oblíbená umělkyně se svěřila, že snění mimořádně pomáhá od bolesti.

Nezaměnitelná Dáda Patrasová stále bojuje s obrovskou bolestí. Čemuž se nedá divit, před necelými čtyřmi měsíci přišla o nadevše milovanou dceru a to opravdu není rána, která se hojí rychle.

Největší žal, jaký může jakákoliv matka zažít, ji psychicky zlomil a nakonec se musela nechat hospitalizovat v Bohnicích, kde strávila měsíc, protože se rodina bála, aby si Dáda náhodou neublížila.

A vlastně až poté teprve začala mluvit s lidmi a svěřovat se s bolestí. Což je dobře, protože mluvit o něčem a neotáčet se zády také nabízí jistou formu katarze.

„Držela jsem Aničku v náručí, když naposledy vydechla. Byli jsme u ní celá rodina. Vnímala všechno. Byl u ní kněz a pak rodina. A byla smířená...“ popsala nedávno dceřiny poslední chvíle. „Andulka mi umřela v náručí. Poslední dech a slova patřily mně: ,Miluju tě!‘... A brečím...,“

Nyní se ještě svěřila, že se s dcerou potkává ve snech. A že to prý velmi pomáhá: „Na Aničku myslím pořád. Zdá se mi o ní. Jsem s ní v noci ve snech a jsou to velmi živé sny. Je tu pořád se mnou,“ prozradila pro eXtra.cz.

„Je v pohodě. Normální. Jako by tu byla vedle mě. Je milující. Moc to pomáhá...,“ přiznala.

„Ale návrat k realitě je katastrofální,“ zakončila.

Doufejme, že budou návraty do skutečnosti bolet míň a míň, ačkoliv se rána nejspíš nikdy nezacelí. Dáda by rovněž mohla zvážit nabídku své kamarádky, herečky Jany Nagyové (Arabela), která Dádu zvala na delší pobyt k sobě do Švýcarska. Oddychnout si a odjet na chvíli někam daleko by Dádě určitě bodlo.