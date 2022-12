Dva roky to šlo i bez něj: Senát USA schválil Bijana Sabeta na post velvyslance v Česku

„Je to jedinečná čest, nemůžu se dočkat, až začnu pracovat,“ napsal Sabet. Při nedávném vystoupení před americkým senátním výborem pro zahraniční vztahy řekl, že jeho prioritami na postu velvyslance USA v Praze bude následování odkazu Václava Havla v ochraně lidských práv a novinářských svobod nebo rozvoj americko-české bezpečnostní spolupráce, včetně podpory vyjednávání o českém nákupu amerických stíhaček F-35.

