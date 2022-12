Roční úspora až 80 000 Kč za energie? I díky úvěru na dosah

Věděli jste, že domácí fotovoltaická elektrárna i ekologické vytápění se dají pořídit na splátky? Bez vstupních nákladů tak můžete získat špičková energetická zařízení, díky kterým snížíte roční výdaje za elektřinu až o 80 000 Kč. A to i po započítání splátek.

Úvěr, na kterém vyděláte

Úvěr na zboží, které nutně nepotřebujete, se dá považovat za zbytečnost. Na úrocích s ním totiž zaplatíte víc, než když si počkáte, a na danou věc nejdřív našetříte.

V případě úvěru na energetické zařízení, které vám bude přinášet pravidelné výrazné úspory za energie, je to ale jinak. U fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla nemá smysl jejich pořízení odkládat. Díky úvěru, který nabízí například Buřinka České spořitelny, je získáte hned a okamžitě začínáte šetřit za energie, třeba až 10 000 Kč měsíčně. Z této částky snadno poryjete splátku půjčky, a ještě vám zbyde dalších až 6 000 Kč na účtu navíc.

Čím dřív pořídíte, tím dřív šetříte

Chytré technologie vám přinesou nezávislost na dodavatelích. S fotovoltaikou budete 9 měsíců v roce energeticky soběstační .

. Každý rok ušetříte až 80 000 Kč.

Ochráníte své peníze před inflací. Investicí do úsporného zařízení své peníze zúročíte daleko lépe, než kdybyste si je hromadili na účtu a čekali s pořízením, až našetříte celou částku.

zdroj: Tisková zpráva

Investice výhodnější než akcie nebo nemovitosti

Když se úsporná energetická zařízení správně vhodně vyberou a nadimenzují, velmi rychle se vám vrátí vstupní náklady, které do nich vložíte. S financováním vám výrazně pomohou také státní dotace ve výši až 50 % pořizovacích nákladů. U kombinace fotovoltaiky a tepelného čerpadla to může představovat roční úspory 60 až 80 % za energie a návratnost pouhých 3–5 let.

Daniel Helcl, spoluzakladatel české společnosti Woltair, k tomu uvádí: „Přibližně po 4 letech, během kterých se vám vrátí vstupní investice, začínáte s fotovoltaikou vydělávat. Vzhledem k výnosnosti ve výši 10–25 % se jedná o investici, která je ještě výhodnější než akcie, dluhopisy nebo nemovitosti.“