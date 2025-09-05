Dva mladí vědci z Univerzity Karlovy získali prestižní evropské granty ERC
5. 9. 2025 – 8:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Dva mladí vědci z Univerzity Karlovy získali prestižní granty Evropské výzkumné rady (ERC).
Andrea Gálisová z 1. lékařské fakulty se ve svém výzkumu zaměřuje na upravování malých váčků tvořených buněčnou membránou, takzvaných extracelulárních vezikul, aby dokázaly cíleně doručovat například léčiva do vybraných tkání a buněk. Jakub Drápal z právnické fakulty se zaměří na to, jak soudci v kontinentální Evropě přemýšlejí při rozhodování o trestu. Univerzita Karlova o tom dnes informovala v tiskové zprávě.
Výzkum Gálisové se zaměřuje na programovatelné in vivo dodávání a sledování proteinů prostřednictvím extracelulárních vezikul. "Extracelulární vezikuly jsou malé váčky tvořené buněčnou membránou, které slouží k mezibuněčné komunikaci. V našem projektu je budeme upravovat pomocí metod molekulární biologie tak, aby dokázaly cíleně doručovat léčiva, zobrazovací látky nebo membránové proteiny do vybraných tkání a buněk," uvedla vědkyně. Na svůj výzkum získala téměř 1,9 milionu eur (asi 46,45 milionu korun). Kromě maximální částky 1,5 milionu eur (asi 36,7 milionu korun) jí bylo přiznáno i dodatečné financování.
Drápal se zaměřuje na problematiku ukládání trestů napříč kontinentální Evropou. "Chceme ukázat, jak soudci v kontinentální Evropě přemýšlejí při rozhodování o trestu a jaká pravidla či vodítka mají k dispozici. Díky tomu můžeme znovu otevřít téma, které se dlouho rozvíjelo hlavně v anglosaském světě, a přinést do něj evropský pohled. Věřím, že z našeho projektu vzejde mnoho nových podnětů pro další výzkum a praxi trestání u nás i v zahraničí," řekl Drápal. Na výzkum dostal podporu 1,5 milionu korun.
Grant získal i Chemik Tomáš Fiala, na Masarykově univerzitě bude mít výzkumnou skupinu, která bude pátrat po původu neurodegenerativních onemocnění, například Parkinsonovy choroby. Fiala absolvoval doktorské studium ve Spojených státech a poté působil v Curychu. Výzkumný tým bude působit při Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Čtvrtým držitelem grantu za Česko je Raffaele Del Grande z Českého vysokého učení technického v Praze.
Takzvané ERC Starting granty se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi, kdy vytvářejí vlastní výzkumný tým nebo program. Evropská výzkumná rada je elitní grantovou organizací EU, která vznikla v roce 2007. Finanční podporu uděluje v kategoriích přírodních, fyzikálních, technických, společenských a humanitních věd. Granty ERC jsou považovány celosvětově za velmi prestižní, většina takto financovaných projektů přinesla zásadní objevy. Česká republika dlouhodobě dosahuje v získávání grantů ERC v porovnání s ostatními státy podprůměrných výsledků.