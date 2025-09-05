Tesco přináší slevový uragán. Má to problém. Lidí je v obchodech moc
5. 9. 2025 – 8:43 | Zprávy | Anna Pecena
Leták platný od 3. do 9. září 2025 odhaluje akce, které zboří i ty nejodolnější nákupní plány. Tesco se rozhodlo zatřást cenami a servíruje slevy, nad nimiž zůstává rozum stát.
Maso a vajíčka za hubičku
Když se řekne září, většina lidí myslí na návrat do škol a kratší dny. Tesco ovšem myslí na peněženky zákazníků a přichází s nabídkou, která dělá z nákupu skutečný zážitek. Vepřová kýta bez kosti spadla na rovnou stovku za kilo, což znamená slevu 50 procent. Poloviční cena a přitom pořádná porce masa – kdo by odolal?
Ještě větší pozdvižení budí vajíčka z podestýlky. Třicetikusové balení vyjde na 99,90 korun, tedy o 41 procent levněji než obvykle. V době, kdy se o cenách vajec často mluví jako o zlaté komoditě, působí tato akce skoro jako zjevení.
Alkoholové hity i sladké lákadlo
Slevová smršť se ale nezastavila jen u masa a vajec. Clubcard držitelé se mohou radovat z vodky Finlandia, která klesla o 42 procent na 299,90 korun za láhev. Kdo preferuje spíš pivo, sáhne po Staropramenu desítce – půllitrová lahev vychází na 10,90 korun. To už je cena, která připomíná spíš dávné časy, než současnou realitu.
Tesco myslí i na mlsné jazýčky. Čokoláda Milka (90 g) je k dostání za 29,90 korun. A aby byla radost kompletní, nechybí ani základní zásoby – litr trvanlivého mléka za 11,90 nebo minerální voda Mattoni za 14,90 korun. Vše podtrhují banány se slevou 43 procent – kilo za 22,90 korun. To je zkrátka ovoce, které se kupuje samo.
Od ovoce k pánvím: výhodný mix
Leták ale překvapuje i v sortimentu, kde by to mnozí nečekali. Tefal Simple Cook pánev s nepřilnavým povrchem vyjde na 299 korun (Clubcard cena), tedy o čtvrtinu levněji. Pro všechny, kdo rádi vaří, je to příležitost, jak si vybavit kuchyň bez zbytečných výdajů.
Tesco navíc v rámci kampaně „15 let s Clubcard“ ukazuje, že slevy nejsou jen trik, ale skutečný bonus pro věrné zákazníky. V době, kdy se zdražuje téměř všechno, působí tato akce jako osvěžující závan jistoty – a to nejen pro domácí kuchaře, ale i pro každého, kdo chce při nákupu ušetřit desítky až stovky korun.
Zářijový leták tak jasně ukazuje, že Tesco se rozhodlo jít do cenové války naplno. Ať už potřebujete zásobit lednici, doplnit bar nebo si vybavit kuchyň, tahle nabídka má všechno. Ale pozor – platí jen do 9. září, a kdo zaváhá, možná už na prázdné regály jen smutně kývne hlavou.