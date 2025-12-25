Důchody se od ledna zvýší a zavede se minimální penze, ta starobní bude 9800 Kč
25. 12. 2025 – 14:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se od ledna zvýší o 240 korun a k tomu se u většiny zvedne i zásluhová procentní část ještě o 2,6 procenta.
Průměrný starobní důchod by tak měl podle ministerstva práce vzrůst o 668 Kč na 21.786 korun. Zavedou se i minimální důchody, ten starobní bude činit 9800 korun. Počítá s tím nařízení o valorizaci i část důchodové reformy, které začnou platit na Nový rok.
Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci září starobní, invalidní a pozůstalostní penze 2,82 milionu lidí. Další desetitisíce důchodů poskytovaly sociální systémy obrany, vnitra či justice. Podle zákona se penze zvedají vždy od ledna o růst cen pro důchodcovské domácnosti a o třetinu růstu reálných mezd. Vláda ANO, SPD a Motoristů plánuje v příštím roce návrat k vyšší valorizaci o polovinu růstu reálných mezd. Slibuje i zvýšení penze podle věku či za práci v důchodu. Výdaje pak porostou rychleji. Příjmy se naopak mají omezit. Živnostníkům se zastaví růst odvodů. Zadlužování systému důchodového pojištění minulá vláda reformou přibrzdila. Důchodový účet byl na konci října ale stále v deficitu, a to 17,1 miliardy korun.
Důchody se skládají ze dvou částí. Solidární pevná výměra je pro všechny stejná a odpovídá desetině průměrné mzdy. V zásluhovém procentním dílu se odráží výše odvodů z výdělků, odpracovaná doba i počet dětí. Solidární část důchodu se od ledna zvýší všem z letošních 4600 na 4900 korun. K tomu se většině lidí zvedne zásluhový díl o 2,6 procenta. Průměrná starobní penze vzroste o 668 korun. Lidem, kteří nastoupili do předčasného důchodu po 30. září 2023 a nemají ještě důchodový věk, se upraví jen solidární výměra o 240 korun. Příplatky k důchodu pro odbojáře, vězně komunistického režimu a pozůstalé po nich se navýší o 2,6 procenta.
Podle podkladů k nařízení by průměrná starobní penze měla od ledna odpovídat 53 procentům průměrné čisté mzdy. U hrubé mzdy by to mělo být 42 procent, tedy o 1,2 procentního bodu méně než letos, uvedlo ministerstvo práce. Podle něj by se reálná hodnota průměrné starobní penze měla zvednout o 1,1 procenta. Základní výměra bude tvořit 22,4 procenta důchodu, letos je to 22,1 procenta. Posiluje se tak solidarita.
Od ledna se zavádí po reformě i minimální důchody. Ten starobní odpovídá pětině průměrné mzdy, polovinu tvoří solidární výměra a polovinu zásluhový díl. Nejnižší starobní penze tak bude činit 9800 korun. Stejně vysoký bude i nejnižší invalidní důchod třetího stupně. Invalidé druhého stupně budou pobírat minimálně 7350 korun a prvního stupně 6534 korun. Vdovský a vdovecký důchod by měl činit aspoň 7350 korun a sirotčí pak 6860 korun. Polepšit by si podle údajů z důchodové ročenky mohlo několik desítek tisíc lidí. Loni mělo starobní důchod pod 10.000 korun 34.600 seniorů a seniorek.
Podle návrhu rozpočtu, který připravila minulá vláda, by mělo mít ministerstvo práce na důchody přes 722,2 miliardy korun. To je téměř o 22,5 miliardy korun víc než letos.