Výherce v americké loterii uhodl jackpot ve výši 1,8 miliardy dolarů
25. 12. 2025 – 15:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Tiket zakoupený za dva dolary v americkém státě Arkansas zajistil šťastnému majiteli úspěch ve středečním losování loterie Powerball, kde jackpot dosáhl 1,8 miliardy dolarů (37 miliard Kč).
Jde o druhou nejvyšší výhru v historii všech loterií Spojených států, která přišla právě v době vánoční, informují americká média. Pokud se ovšem výherce rozhodne pro okamžitou výplatu výhry, dostane podle loterijních pravidel a daňových předpisů "pouze" zhruba půl miliardy.
Jackpot prudce vystoupal poté, co v pondělním losování nikdo neuhodl správnou kombinaci čísel, a díky horečnému předvánočnímu prodeji tiketů se jackpot vyšplhal až na 1,817 miliardy dolarů. To je druhá největší výhra v historii amerických loterií a nejvyšší v loterii Powerball za letošní rok, uvedla loterijní společnost na svém webu.
Výherní čísla 4, 25, 31, 52, 59 a takzvaný "Powerball" s číslem 19 byla vylosována přibližně hodinu před půlnocí místního času (před 06:00 SEČ). Pravděpodobnost získání jackpotu byla jedna ku 292,2 milionu.
"Blahopřejeme nejnovějšímu výherci jackpotu Powerball! Jedná se o skutečně mimořádnou výhru, která člověku změní život," uvedl Matt Strawn, šéf soutěže Powerball a společnosti Iowa Lottery. "Rádi bychom také poděkovali všem hráčům, kteří se zapojili do této série jackpotů - každý zakoupený tiket pomáhá podporovat veřejné programy a služby po celé zemi," dodal.
Výhra v loterii přišla po 46 losováních v řadě, kdy nikdo neuhodl správnou kombinaci všech šesti čísel.
Naposledy trefili jackpot hráči ve státech Missouri a Texas 6. září, kdy se hrálo o 1,787 miliardy dolarů. Přímo na Štědrý den naposledy někdo vyhrál jackpot v Powerballu v roce 2011, uvedla společnost na svém webu.
Lístky do Powerballu stojí dva dolary (41 korun). Výherce si nyní může podle webu loterie vybrat ze dvou možností: buď si nechat postupně vyplácet 1,817 miliardy dolarů formou ročních výplat po dobu 30 let, nebo zvolit jednorázovou výplatu ve výši téměř 835 milionů dolarů. V obou případech jde o částky před zdaněním, které by při jednorázové výplatě činilo více než 341 milionů. Po zaplacení federální a státní daně by tak výherce obdržel necelých 494 milionů dolarů.
"Při tak vysoké výhře jsem si koupil jeden lístek tak nějak impulzivně. Proč ne?" řekl agentuře AP umělec Chris Winters z Indianapolisu.