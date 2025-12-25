Ode dneška do soboty mohou lidé v Praze využít řadu sportovišť bezplatně
25. 12. 2025 – 11:24 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ode dneška do soboty 31.prosince mohou lidé využít řadu sportovišť v Praze bezplatně.
Po roce začíná 17. ročník akce Týden sportu zdarma, kterou pořádá hlavní město. Pražané si mohou vybrat z více než čtyř desítek aktivit ve sportovních klubech a sportovištích po celé metropoli. Užít si mohou například plavání či bruslení, ale také paintball nebo bojové sporty.
Cílem akce je nabídnout Pražanům možnost zakončit rok aktivně a bezplatně si vyzkoušet širokou škálu sportů, uvedlo město. Mezi ně patří například lezení, plážový volejbal, fitness, baseball, softbal či různé skupinové lekce. Kompletní seznam zapojených sportovišť najdou lidé na webu prahasportovni.cz.
Akce má určitá omezení. Na některých místech platí jen ve stanovené dny nebo hodiny. Vybraní provozovatelé požadují vytvoření rezervace na konkrétní čas a počet osob.
Poprvé Praha sportoviště zdarma nabídla v roce 2008, kdy přišlo 15.000 lidí. Loni Týden sportu využilo zhruba 11.000 Pražanů.