Důchodová revoluce: Stát posílá tisíce navíc! Podívejte se, zda patříte mezi vyvolené, kteří zbohatnou
25. 12. 2025 – 16:59 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Čeští senioři se konečně dočkají pořádného balíku! Od ledna se rozjíždí velká penzijní reforma, která nejchudším důchodcům přifoukne konta až o neuvěřitelných osmdesát procent. Zatímco někteří budou slavit díky rekordnímu navýšení minimální penze, jiní se musí připravit na složité počty. Kdo dostane přidáno nejvíc a na koho stát vytáhl přísnější metr? Máme pro vás kompletní přehled změn, které schválila ještě Fialova vláda a které od ledna zamíchají s vašimi peněženkami.
Šok pro nejchudší: Skok o tisíce korun!
Největší bomba čeká ty, kteří doposud živořili s minimální penzí. Stát se rozhodl, že n nuzné částky 5430 korun už nikoho nenechá. Nově se minimální starobní důchod a invalidní důchod třetího stupně vyšplhá na solidních 9800 korun. To je skok, který v historii nemá obdoby! Pro tisíce lidí to znamená konec nejistoty, zda zaplatí nájem nebo léky.
Tehdejší ministr práce Marian Jurečka k tomuto kroku uvedl jasné důvody: „Jde o zásadní věc pro nízkopříjmové osoby i osoby samostatně činné, které často končí s minimální penzí.“ Podle něj se tato změna dotkne i lidí, kteří se obětovali pro rodinu. „Každý člověk, který získá nárok na důchod, by měl mít důstojné peníze,“ dodal Jurečka při představování reformy. Polepší si i další kategorie, například vdovy, vdovci a sirotci, kterým stát garantuje nové minimální hranice, aby neskončili v sociální síti.
Pravidelné sypání peněz: Kdo dostane nejvíc?
Kromě reformních změn proběhne v lednu i klasická valorizace, na kterou jsou senioři zvyklí. Tentokrát se průměrný důchod přehoupne přes hranici jednadvaceti tisíc korun. Každému se automaticky zvedne základní výměra o 240 korun a k tomu se připočte 2,6 procenta ze zásluhové části. V praxi to znamená, že čím vyšší důchod máte, tím více vám stát v lednu přidá.
Pozor by si ale měli dát ti, kteří utekli do předčasného důchodu. Pro ně má stát přichystanou studenou sprchu. Valorizovat se jim bude jen základní částka, tedy oněch 240 korun, zatímco jejich zásluhová složka zůstane až do řádného důchodového věku zmrazená. Je to jasný vzkaz: předčasný odchod se prostě nevyplatí, pokud nemáte odpracováno téměř půl století.
Bonus pro dříče a náročné profese
Pokud jste ale v práci nechali duši a odmakali si celých 45 let, stát k vám bude milosrdnější. V takovém případě se krácení předčasného důchodu seká na polovinu. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitka Drmolová vysvětlila, co se do této doby počítá: „Pokud člověk získal alespoň 45 let doby pojištění, bude mít krácení poloviční. Do této doby se započítává pouze výdělečná činnost a náhradní doby pojištění, které jsou spojené s fyzickou aktivitou, tedy péče o dítě, péče o závislou osobu a základní vojenská služba.“
A co dělníci v mrazu nebo u hlučných strojů? Svářeči nebo dřevorubci sice přišli o slibovaný dřívější důchod bez sankcí, ale jako náplast dostanou peníze navíc na své soukromé spoření. Zaměstnavatelé jim budou muset nově posílat čtyři procenta z jejich hrubé mzdy jako příspěvek na stáří.
Chcete vědět, kolik přesně přistane na účtu právě vám? Pokud berete 15 tisíc, těšte se na 516 korun navíc, šťastlivci s 19 tisíci dostanou přidáno přes šest stovek měsíčně!