Teror na Jihlavsku: Agresor týral partnerku i její matku, hrozí mu osm let vězení
23. 3. 2026 – 10:44 | Zpravodajství | Žaneta Kaczko
Případ z Jihlavska odhaluje mrazivé detaily dlouhodobého domácího násilí. Padesátiletý muž pod vlivem alkoholu neváhal svou agresi směřovat proti své partnerce i její matce. Agresor, který své oběti omezoval v jídle a psychicky je deptal, navíc opakovaně ignoroval soudní zákaz kontaktu. Nyní mu za jeho brutální chování hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.
Domácí násilí, které nebralo konce a stupňovalo se pod vlivem alkoholu, museli v uplynulých týdnech řešit kriminalisté na Vysočině. Padesátiletý muž z Jihlavska čelí vážnému obvinění z týrání dvou žen, se kterými sdílel společnou domácnost. Jeho agresi nezastavil ani soud- po zákonném vykázání totiž jednu z oběťí dál soustavně kontaktoval, čímž si vysloužil další trestní stíhání.
Alkohol jako spouštěč brutálního chování
Podle por. Bc. Jana Kroutilové se drama v rodinném domě odehrávalo minimálně od podzimu roku 2023, vyvrcholilo v únoru letošního roku. Policisté byli na místo přivoláni poté, co agresivita padesátiletého muže dosáhla neúnosné meze a ženy v domě měly vážný strach o svůj život. Hlídka na místě zjistila, že muž je pod silným vlivem alkoholu- dechová zkouška ukázala hodnotu 2,53 promile. Kvůli podezření na kombinaci alkoholu s léky musel být nejprve podroben lékařskému vyšetření.
Následné vyšetřování odhalilo otřesné detaily dlouhodobého soužití. Muž svou agresi zaměřil nejen na svou partnerku, ale také na její matku.
Podle kriminalistů se obviněný dopouštěl těchto činů:
- Psychický teror: Pravidelné vulgární urážky, ponižování a vyvolávání strachu.
- Fyzické napadání: Útoky, které se stupňovaly v závislosti na opilosti agresora.
- Izolace a omezení: Muž ženám bránil ve vzájemném kontaktu a svou partnerku dokonce omezoval v jídle.
- Finanční týrání: Kontrola nad prostředky obětí a jejich finanční vykořisťování.
Ignorování zákazu a soudních nařízení
Policisté bezprostředně po zásahu využili svého oprávnění a muže ze společného obydlí vykázali. Toto opatření později potvrdil i soud vydáním předběžného opatření, uvedla Kroutilová. Agresor se nesměl k ženám přibližovat ani je jakýmkoliv způsobem kontaktovat.
Místo nápravy však přišel další nátlak. Muž začal své bývalé partnerce posílat desítky textových zpráv, odkazů a souborů. V tomto obtěžování nepolevil ani poté, co jej žena opakovaně upozornila, že takové jednání je nezákonné a nepřeje si ho.
Policie zasáhla: Agresorovi hrozí osm let vězení
Trpělivost vyšetřovatelů skončila začátkem tohoto týdne, kdy byl muž zadržen v jednom z jihlavských ubytovacích zařízení. Kriminalisté následně rozšířili jeho trestní stíhání.
„Muž byl obviněn ze zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí, přičemž čin spáchal na dvou osobách,“ uvedl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality. K tomuto závažnému obvinění nyní přibylo také maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
Vzhledem k závažnosti a opakovanému porušování pravidel byl muž poučen o vazebních důvodech. V případě uznání viny mu nyní za jeho brutální chování a nerespektování rozhodnutí hrozí trest odnětí svobody až na osm let. Případ nadále zůstává v šetření jihlavských kriminalistů.