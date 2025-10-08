Dnes je středa 8. října 2025., Svátek má Věra
8. 10. 2025 – 15:14 | Magazín | Anna Pecena

Důchodci, pozor na zbytečné platby: Daň z nemovitosti se dá snížit – ale jen když víte, jak na to
výhody pro senioryzdroj: AI DALL-e
Každý leden přistane ve schránce nepříjemné oznámení: daň z nemovitosti. A spousta seniorů ji poslušně zaplatí, i když by vůbec nemusela – nebo alespoň ne v plné výši. Český zákon zná několik možností, jak se této daně částečně nebo úplně zbavit. Ale pozor: věk sám o sobě nestačí.

Ne všichni senioři platí stejně

Mnoho lidí si myslí, že po 65. roce má automaticky nárok na slevu či osvobození. Není to pravda. Samotný věk zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.) nezohledňuje. Úlevu dostane jen ten, kdo splní přesně vymezené podmínky – například pobírá příspěvek na živobytí nebo má průkaz ZTP či ZTP/P.

Pokud tedy senior vlastní dům nebo byt, kde trvale bydlí, a zároveň je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, může požádat o osvobození od daně ze staveb. Platí to i pro osoby, které žijí s ním ve společné domácnosti. Žádost se podává finančnímu úřadu a je nutné přiložit kopii průkazu.

Podle informací z portálu Průvodce.gov.cz platí, že osvobození se vztahuje jen na nemovitost, kde dotyčný skutečně bydlí. Chalupa nebo rekreační objekt tak mají smůlu.

Kde pomáhá obec

Další cestu nabízejí místní vyhlášky obcí. Ty mohou stanovit nižší koeficient pro výpočet daně nebo úplné osvobození pro určité skupiny – například pro osamělé důchodce, invalidy nebo vlastníky malých domků. Rozdíly jsou obrovské: zatímco některé obce nechávají všechny platit stejně, jiné ulevují i o stovky korun ročně.

Vyplatí se proto zeptat přímo na obecním nebo městském úřadě, zda vaše obec takovou vyhlášku má. Mnohé samosprávy ji totiž nevěší na billboardy a informace zůstávají schované na úředních deskách.

Kdy má smysl jednat

Pokud máte na slevu nárok, musíte o ni požádat nejpozději do 31. ledna daného roku – v rámci podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Kdo to nestihne, platí plnou sazbu. A i když se zdá částka drobná, při rostoucích sazbách obcí a inflaci jde o peníze, které mohou zůstat ve vaší kapse.

Podrobnosti potvrzuje také  Finanční správa ČR, která doporučuje sledovat každoroční změny v obecních vyhláškách – právě ty často rozhodují, jestli zaplatíte o tisícovku víc nebo míň.

Závěr? Neexistuje univerzální sleva „pro všechny po 65“, ale šance tu je. Kdo má průkaz ZTP, pobírá příspěvek na živobytí nebo žije v obci, která seniory podporuje, ten si může legálně snížit daň z nemovitosti. A když ne, aspoň se vyplatí podívat, jestli vaší obci nestojí za to si o úlevu říct.

