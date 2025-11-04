Drsná hádka hvězd Ulice! Svobodová se obula do Obermaierové: "Chovala se velmi neeticky"
4. 11. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Jaroslava Obermaierová má vyhraněné názory, ne každý z jejich kolegů se s nimi však ztotožňuje.
Jaroslava Obermaierová, která je divákům oblíbeného seriálu Ulice známá jako Vilma Nyklová, v poslední době vířila vodu: Stěžovala si, že už dlouho nenatáčí a dostává se kvůli tomu do finanční tísně.
Což by se samo o sobě dalo pochopit, jenže produkce jednak reagovala, že si o volno herečka řekla sama, takže tvůrci moc nechápou, proč s ním má najednou problém... A Obermaierová jednak nezůstala u stížností – přitlačila na pilu a začala se dušovat, že za pauzu v Ulici mohou jistě její politické preference.
Na ně se sice nikdo neptal, ale Obermaierová je na potkání sděluje sama. Zapáleně podporuje komunisty a hnutí Stačilo. Což je možná právě jádro problému – kolegové z Ulice se již dříve vyjádřili, že Obermaierová má neustálou potřebu mluvit o politice a je kvůli tomu těžké s ní vyjít.
„Všechno se změnilo po rozpoutání ruské války na Ukrajině. Jarka se bohužel absolutně zradikalizovala. A neumí snad ani deset vteřin hovoru vydržet bez toho, aby do něj nějak nenacpala své názory proti Ukrajině, pro Rusko a pro komunisty nebo další tyhle exempláře. Mám řadu přátel s úplně jiným politickým přesvědčením, a protože je mám ráda, tak se o tom nebavíme. Vyhýbáme se tomu, abychom spolu mohli vycházet. S Jarkou to bohužel nejde,“ uvedla před časem nejmenovaná kolegyně.
K věci se nyní vyjádřila i další hvězda Ulice, Ilona Svobodová. A byť zachovala dekorum, je celkem jasné, že má Obermaierové plné zuby: „Myslím, že se k tomu nebudu vyjadřovat. Mám na to velmi silný názor,“ řekla nejdřív pro eXtra.cz.
Pak ale přeci jen dodala, co si myslí. Eufemisticky, ale velmi zřetelně: „Někdy se chovala velmi neeticky.“
Na dotaz, zda ve sporu tedy stojí na straně produkce, odpověděla jen jasné a stručné: „Ano.“