Exkluzivně: Jak ulovit vánoční dárky za babku – a udělat dojem
4. 11. 2025 – 5:43 | Magazín | Anna Pecena
Vánoce se blíží a vy ještě nevíte, kde sehnat dobrý dárek za rozumnou cenu? Přinášíme ověřené tipy, kde nakoupit levné, ale přitom stylové dárky – a přidáváme i novinky, které jdou s dobou.
Ověřené obchody pro levné dárky
Spolu s řetězcem Pepco, kde najdete dekorace, drobné dárky či „rychlé“ dárky za pár stovek, stojí za pozornost i další e-shopy a kamenné obchody. Například e-shop Notino uvádí, že některé dárkové sady kosmetiky lze pořídit už od cca 100 Kč.
Dále e-shop LevnéDárečky.cz se specializuje na netradiční a vtipné dárky a nabízí velmi široký výběr drobných i humorných dárků za nízké ceny.
Další možností je e-shop DárkyHry.cz, který slibuje „originální dárky“ a sleduje novinky – vhodné pro ty, kdo chtějí, aby dárek nebyl úplně „kdo-už to zase dostal“.
Je tedy dobré se neomezovat jen na jeden obchod – kombinujte řetězce + specializované e-shopy, a pohlídejte slevy a akce.
Jak využít tipy a udělat z levného dárku „výhru“
Seznamte se nejdříve s tím, kolik chcete utratit za osobu – pomůže vám zabránit neřízenému utrácení. Pokud pak využijete některý z výše uvedených obchodů a budete sledovat slevy, máte reálnou šanci vybrat pěkný dárek i s omezeným rozpočtem.
Navíc dárky nemusí být drahé, aby měly hodnotu – drobná kosmetika, pěkná dekorace, vtipný gadget nebo třeba originální hrnek s potiskem mohou udělat výraznější dojem než „velký ale neutrální“ dárek.
Nezapomeňte: čím dříve vyrazíte, tím větší je výběr. Krátce před Vánoci bývají série vyprodané a ceny vyšší.
Trendy letošních Vánoc – co už „frčí“ a co dárek zahřeje
Tento rok frčí zejména minimalistické a funkční dárky – kosmetické sady v jednoduchém balení, domácí dekorace s „cenou přátelskou peněžence“, pomůcky pro domácnost nebo DIY sady („udělej si sám“) jako malý zážitek navíc. Například Notino doporučuje kosmetické sady do 300 Kč jako drobné, ale viditelné dárky.
Dalším trendem je „zážitek místo věci“ – drobný voucher, dárková karta nebo společná aktivita, čímž se z levného dárku stává něco osobnějšího. Také výrazně stoupá zájem o ekologické či udržitelné dárky – menší krabice, méně plastu, větší smysl.
A konečně – humor a personalizace: věci s potiskem, vtipné dárky, malé překvapení navíc. Obchod LevnéDárečky.cz má širokou nabídku právě takových „humorných“ dárků.
Pokud tedy zvolíte obchod, sledujete trendy a přemýšlíte nad obdarovaným – můžete nakoupit levně, ale s ohromným efektem.
Nakonec: letos nemusíte vytáhnout celý rozpočet. Stačí kombinace dobrého obchodu, chytrého výběru a trošky kreativity – a dárek bude vypadat jako milion, přitom vás nebude stát celý rozpočet.