Horoskop věrnosti: Kdo má největší sklony k nevěře?

Podle astrologie mají některá znamení větší předpoklady k určitému chování. Platí to v pozitivním, ale i negativním slova smyslu – která znamení více tíhnou k nevěře?

Věrnost a důvěra jsou základní pilíře vztahu, bez nichž se většinou neobejdete. Ne každý ale dokáže být zcela oddaný a některá znamení mají větší sklony ke svobodnějšímu přístupu ke vztahu. Kdo má tendenci hledat štěstí jinde?

Beran (21. března – 20. dubna)

Berani jsou známí svou vášnivou a impulzivní povahou. Když se zamilují, je to vždycky celým srdcem. Stejná impulzivita ale může občas být i na škodu, pokud cítí nespokojenost či stagnaci ve vztahu – pak se mohou rychle rozhodnout hledat jinde namísto snahy opravovat to, co mají.

Beranům vadí, když věci nejdou podle jejich představ, a pokud jim chybí vášeň nebo vzrušení, mohou se snadno nechat zlákat někým jiným. Na druhou stranu, pokud by je někdo podvedl, berou to jako obrovskou zradu. Berani jsou velmi hrdí a nevěru neodpouštějí.

Váhy (23. září – 22. října)

Na první pohled by se mohlo zdát, že Váhy jsou ideálními partnery – touží po harmonii, klidu a vyrovnaném vztahu. Nikdo však není zcela imunní pokušení. Váhy mají silnou potřebu být oblíbené a obdivované, z čehož pramení potřeba občas trochu flirtovat. Pokud ve vztahu postrádají pozornost nebo cítí nedostatečné ocenění sebe sama, mohou se nechat zlákat někým jiným. Touha po uznání je zkrátka někdy silnější než jejich smysl pro věrnost.

Štír (23. října – 21. listopadu)

Štíři jsou jedním z nejvášnivějších znamení zvěrokruhu. Jejich intenzivní emoce a charisma dokáže být jak hotová bouře. Štíři si jsou svého šarmu často dobře vědomi a umí ho využít ve svůj prospěch. Jejich tajnůstkářská povaha jim navíc umožňuje skrývat své flirtování nebo románky před okolím. Pokud však zjistí, že je jejich partner podvádí, neváhají se mstít a to klidně velmi bolestivě. Proto je lepší si s jejich důvěrou nezahrávat.

Střelec (22. listopadu – 22. prosince)

Střelci jsou dobrodruzi zvěrokruhu, kteří milují svobodu a objevování nových věcí. Touha po volnosti se projevuje i v jejich vztazích. Střelci moc dobře nenesou omezení a pravidla, která by je svazovala. Pokud se cítí ve vztahu příliš kontrolováni nebo omezováni, už se poohlížejí, kudy utéct. Chtějí si zkrátka dělat věci po svém. To ale nemusí být na škodu, protože pokud si najdou partnera, který na to přistoupí a poskytne jim dostatek rozletu, mohou být střelci skvělými partnery na celý život. Střelci potřebují někoho, kdo je bude podporovat v jejich dobrodružstvích a nebude je svazovat.