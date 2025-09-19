Dostala stovky nabídek! Rozvedená Hana Mašlíková: "Musel by přijít někdo, kdo za to bude stát"
19. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Modelka prohlásila, že by ráda někoho normálního... A to neměla dělat.
Půvabná modelka Hana Mašlíková nedávno učinila poslední symbolickou tečku za nepovedeným manželstvím: Zbavila se expartnerova příjmení a zůstala opět jen Mašlíková.
Podobně finální moment samozřejmě vybízí k jistému bilancování. Hanka se nicméně ohlížet moc nechce: Rozvod pro ní nebyl po psychické stránce úplně snadný a sama přiznává, že bez slz se celá věc neobešla.
„Nezbývá vám nic jiného než se usmívat, nebrečet, nefňukat. Ale jednoduché to nebylo,“ přiznala pro eXtra.cz.
„Musím říct, že jsem si dost pobrečela a byla smutná. Měla jsem chvíle, kdy jsem si říkala, že nic nedává smysl. Naštěstí vím, že mám syna, to mě vždy jako matku vrátilo. Říkala jsem si, že on je ten smysl mého života,“ pokračovala.
Pak ale dodala slova, kterých už teď nejspíš lituje: „Nároky už mám jasné, nechci polevovat a musím říct, že je to oříšek. Najít obyčejného a normálního chlapa, který by nebyl sobec a splňoval kritéria, je opravdu těžké.“
Jako by to nestačilo, v rozhovoru pro Super.cz svou průpovídku o normálním chlapovi zopakovala: „Já bych chtěla normálního obyčejného chlapa. Prachy nepotřebuji, ty si vydělám. Jsem soběstačná, všechno zvládám, takže jediné, čím mě chlap může oslovit, je svým charakterem. To se zatím nestalo.“
Není jasné, co si myslela, že se stane, když v době internetu prohlásí něco podobného na veřejnosti.
Ano, správně, došlo přesně k tomu, co automaticky muselo napadnout úplně každého: Začaly jí psát stovky žíznivých "normálních chlapů".
Nápor byl tak intenzivní, že Hanka musela přispěchat s novým vyjádřením: „Když vyšel článek, že hledám obyčejného muže, napsalo mi jich asi dvě stovky. A většinou začali slovy: Jsem obyčejný muž. A pak pokračovali třeba celým životopisem. Takže tohle už říkat nebudu. Ona to byla spíš nadsázka. Já nikoho nehledám, samotné je mi se synem dobře.“
Jinak řečeno: Dejte si oraz.