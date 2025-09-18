Koruna je na nejsilnějším kurzu k euru od prosince 2023, vůči dolaru oslabila
18. 9. 2025 – 19:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Česká měna dnes zpevnila k euru o čtyři haléře na 24,29 Kč/EUR, což je její nejsilnější závěr od prosince 2023.
Vůči dolaru během dneška naopak ztratila desetník, když se kolem 17:00 obchodovala na 20,63 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.
Finanční trhy dnes vstřebávaly výsledek středečního jednání americké centrální banky (Fed), která snížila dolarové úrokové sazby, uvedl analytik komerční banky Jan Vejmělek. "Koruna v návaznosti na to krátce posílila dokonce pod 24,30 Kč/EUR. Jedná se o její nejsilnější kurz od prosince 2023," dodal.
Kurz české měny během dneška v reakci na vývoj eura k dolaru kolísal. Středoevropské měny podle Vejmělka nejprve společně s eurem oslabovaly a koruna k evropské měně se tak dostala nad 24,35 Kč/EUR. "Velmi rychle se ale situace otočila, dolar začal globálně oslabovat," doplnil analytik. Posilující euro pak táhlo vzhůru i kurz koruny.
Viceguvernér České národní banky (ČNB) Jan Frait ve středu využil poslední den před zahájením moratoria před zasedáním bankovní rady a řekl agentuře Bloomberg, že za současné situace nevidí důvod ke snižování úrokové sazby, upozornil analytik Purple Trading Jaroslav Tupý. Podle Fraita aktuální nastavení sazeb spolu s kurzem koruny má na ekonomiku spíše neutrální vliv, dodal Tupý.
Kurz české měny:
|
Předchozí závěr
|
Dnes kolem 17:00
|
Kč/EUR
|
24,33
|
24,29
|
Kč/USD
|
20,53
|
20,63
Zdroj: Patria Online