Dnes je čtvrtek 18. září 2025., Svátek má Kryštof
Počasí dnes 8°C Oblačno

Koruna je na nejsilnějším kurzu k euru od prosince 2023, vůči dolaru oslabila

18. 9. 2025 – 19:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Koruna je na nejsilnějším kurzu k euru od prosince 2023, vůči dolaru oslabila
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Česká měna dnes zpevnila k euru o čtyři haléře na 24,29 Kč/EUR, což je její nejsilnější závěr od prosince 2023.

Vůči dolaru během dneška naopak ztratila desetník, když se kolem 17:00 obchodovala na 20,63 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Finanční trhy dnes vstřebávaly výsledek středečního jednání americké centrální banky (Fed), která snížila dolarové úrokové sazby, uvedl analytik komerční banky Jan Vejmělek. "Koruna v návaznosti na to krátce posílila dokonce pod 24,30 Kč/EUR. Jedná se o její nejsilnější kurz od prosince 2023," dodal.

Kurz české měny během dneška v reakci na vývoj eura k dolaru kolísal. Středoevropské měny podle Vejmělka nejprve společně s eurem oslabovaly a koruna k evropské měně se tak dostala nad 24,35 Kč/EUR. "Velmi rychle se ale situace otočila, dolar začal globálně oslabovat," doplnil analytik. Posilující euro pak táhlo vzhůru i kurz koruny.

Viceguvernér České národní banky (ČNB) Jan Frait ve středu využil poslední den před zahájením moratoria před zasedáním bankovní rady a řekl agentuře Bloomberg, že za současné situace nevidí důvod ke snižování úrokové sazby, upozornil analytik Purple Trading Jaroslav Tupý. Podle Fraita aktuální nastavení sazeb spolu s kurzem koruny má na ekonomiku spíše neutrální vliv, dodal Tupý.

Kurz české měny:

 

Předchozí závěr

Dnes kolem 17:00

Kč/EUR

24,33

24,29

Kč/USD

20,53

20,63

Zdroj: Patria Online

Tagy:
měna kurzy ČR závěr
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Ukrajinská armáda osvobodila při protiofenzívě sedm obcí, oznámil Zelenskyj

Nejnovější články