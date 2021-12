Dopravní nehoda, která mohla změnit dějiny

Jméno Mario Contasino asi málokomu něco řekne, přitom právě on měl před 90 lety v jistém smyslu v rukou osud světa.

Ve skutečnosti se sice jmenoval Edward F. Cantasano (1905-1989), ale jak to tak bývá, novináři tenkrát jeho jméno nějak popletli. Byl to nezaměstnaný automechanik z Yonkersu, který 13. prosince 1931 v půl jedenácté večer projížděl po newyorské Páté avenue - a málem zabil budoucího britského premiéra a jednoho z nejvýznamnějších státníků 20. století Winstona Churchilla.

Churchill totiž tou dobou právě vystupoval z taxíku na rušnou ulici. Ne že by se nerozhlédl, ale jak byl zvyklý z domovské Británie, kde se jezdí vlevo, koukl prostě na nesprávnou stranu a vlezl rovnou pod auto. Contasino/Cantasano jej srazil a ještě několik metrů vláčel za sebou. „Nechápu, že mě ten náraz nerozbil jako skořápku nebo nerozmáčknul jako angrešt," vzpomínal později na nehodu Churchill. Duchapřítomný mechanik naložil zkrvaveného politika na zadní sedadlo a odvezl ho do nedaleké nemocnice Lenox Hill, kde pacientovi ošetřili řezné rány na hlavě, pohmožděniny a vykloubené rameno.

Churchill ještě v nemocnici při hovoru s policií sám sebe označil za výhradního viníka nehody. Obával se totiž, že by Cantasano mohl být obviněn, a ztratil by tak šanci najít práci. Později dokonce řidiče pozval do hotelu Waldorf-Astoria, kde mu věnoval podepsaný výtisk své knihy.

Alkoholu, co hrdlo ráčí

Všechno ale mělo i jednu pozitivní stránku. Churchillův lékař Otto C. Pickhardt napsal prominentnímu pacientovi potvrzení, že "rekonvalescence po nehodě ctihodného Winstona S. Churchilla vyžaduje užívání alkoholických nápojů zejména v době jídla, přirozeně v množství neurčitém". Lékařské potvrzení bylo jednou z mála výjimek z amerického zákazu alkoholu v době prohibice.

Je pravda, že Winston Churchill (1874-1965) býval sice členem britského kabinetu, nicméně v době nehody byl jen řadovým poslancem; ministerským předsedou se stal až v květnu 1940. Významný bojovník proti fašismu, stoupenec liberální demokracie a evropské integrace, voják a spisovatel získal za historické dílo Druhá světová válka v roce 1953 Nobelovu cenu za literaturu.

Na Cantasana by se možná zapomnělo, ale v roce 2008 připomněla incident z prosince 1931 společnost Codemasters, která vydala počítačovou střílečku Turning Point: Fall of Liberty. Ta je zasazená do alternativní historie ve stylu ‚co by se stalo, kdyby Churchill býval srážku s autem nepřežil, Němci získali převahu a provedli invazi do New Yorku‘.