Do úterního odpoledne se musí partaje přihlásit do voleb

Politické strany, hnutí a jejich koalice mají poslední zhruba dva dny na to, aby se přihlásily do říjnových sněmovních voleb. Lhůta pro předložení kandidátních listin skončí v úterý v 16:00.

Podle seznamu Úřadu pro dohled nad hospodařením stran a hnutí má volební účty nahlášeno 29 volebních uskupení, což je srovnatelné s předchozími volbami do sněmovny před čtyřmi lety. Tehdy o místa poslanců usilovalo 31 stran a hnutí, uspělo devět z nich.

Kandidátky předložila už i uskupení, která v seznamu povinných volebních účtů zatím nefigurují. Jsou jimi Volný blok a nedávno založená anarchistická strana Nevolte Urza.cz, které figurují například v přehledu uskupení přihlášených k volbám v Praze. Do konce minulého týdne jich bylo v hlavním městě celkem 11.

Místa ve sněmovně by podle volebních modelů měly obhájit vládní ANO, Piráti v koalici se Starosty, koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a SPD. Kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do dolní komory se pohybují KSČM, ČSSD a nedávno založené hnutí Přísaha bývalého policisty Roberta Šlachty. Z ostatních uskupení mají podle průzkumů šanci na výraznější volební výsledek Trikolóra se Svobodnými a Soukromníky.

K nováčkům patří hnutí Otevřeme Česko - chcípl PES, které bojuje mimo jiné proti koronavirovým opatřením, nebo levicové hnutí Budoucnost, které založili bývalí členové Zelených a ČSSD. V soupisu figurují rovněž hnutí Švýcarská demokracie a Senioři 21, jejichž program se odráží už v jejich názvu, nebo Občanské hnutí, které bylo zaregistrováno teprve koncem loňského roku a využilo název dřívějšího uskupení z 90. let podobně jako Občanská demokratická aliance, která se ovšem přeměnila na Alianci pro budoucnost.

Volební účet nahlásili také volební matadoři z Rozumných, kteří podporují Alianci pro budoucnost, dále ze Zelených, Demokratické strany zelených, Moravanů nebo strany Volte Pravý blok. Volební účet má také strana Levice, která byla sice založená v roce 1993, ale v minulých volbách příliš k vidění nebyla, dále severomoravské politické hnutí Jednotní či Moravské zemské hnutí. Volební účty mají Národní demokracie, která podporuje Alianci národních sil, Jednotní podporující Volný blok nebo uskupení DOST.

Pro menší a regionální strany představují sněmovní volby obvykle hlavně příležitost zviditelnit se během předvolební kampaně v rámci zákonem vymezeného prostoru vysílání České televize a Českého rozhlasu.

Kandidátní listiny je třeba předložit krajským úřadům a pražskému magistrátu. Ty pak zkontrolují, zda strany a hnutí splnily všechny náležitosti požadované volebním zákonem. Bezchybné kandidátky zaregistrují 20. srpna. Volby se uskuteční 8. a 9. října.

Podle CVVM by volby vyhrálo ANO, druhá by byla koalice Spolu

Volby do Poslanecké sněmovny by nyní vyhrálo hnutí ANO s 23,5 procenta hlasů. Koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by skončila na druhém místě s 21,5 procenta hlasů a o půl procenta by předstihla koalici Pirátů se STAN. Vyplývá to z červencového volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Rozdíl mezi těmito třemi uskupeními ale podle CVVM není statisticky významný a nelze s naprostou jistotou říct, které z nich mělo v době měření největší podporu.

Předchozí, červnový model CVVM ukazoval na vítězství ANO s 24,5 procenta hlasů, Piráti a STAN měli 22,5 procenta a Spolu 19,5 procenta voličů. Od červnového měření ale CVVM model upravil, a není proto vhodné výsledky srovnávat. Podpora politickým subjektům zůstává v tuto chvíli relativně stabilní.

Čtvrtá by nyní ve volbách skončila SPD, kterou by volilo devět procent lidí. Pro komunisty by se rozhodlo osm procent voličů a pro sociální demokraty 6,5 procenta. Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do sněmovny by skončilo hnutí Přísaha Roberta Šlachty se třemi procenty hlasů, společná kandidátka Trikolory, Svobodných a Soukromníků se 2,5 procenta hlasů a Zelení se dvěma procenty.

K volbám by nyní dorazilo 63 procent občanů. Účast by tak byla vyšší než při posledních sněmovních volbách v říjnu 2017, kdy dosáhla 60,8 procenta.

Průzkum se uskutečnil od 26. června do 11. července a zúčastnilo se ho 872 lidí s volebním právem. V posledních průzkumech jiných společností nyní většinou vede hnutí ANO, které v pozici lídra vystřídalo koalici Pirátů a Starostů. Tato koalice je většinou druhá před třetí koalicí Spolu. Například podle volebního modelu STEM z konce června by ANO bylo první s 26,7 procenta hlasů, Piráti a STAN druzí s 24,1 procenta a Spolu třetí se 17,4 procenta.