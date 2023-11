Do stávky se aktivně zapojily tři čtvrtiny škol, několik stovek studentů stávkující podpořilo

Téměř tři čtvrtiny všech regionálních škol v Česku dnes podle školských odborů zcela zavřely nebo omezily provoz. Do výstražné stávky je podle nich aktivně zapojeno 7213 škol. Stávkovat proti krokům vlády se chystají také v řadě firem či úřadů. Podle Svazu průmyslu však podniky až na výjimky neočekávají výraznější protesty, které by měly zásadní dopad na jejich provoz. Tisíce odborářů a odborářek také dorazí do Prahy na protestní pochod a demonstraci.

Podle odborů jde dnes o největší stávku škol za 30 let. V roce 2007 však stávkovalo asi 5850 škol a 1500 jich podpořilo protest jiným způsobem. Odbory usilují mimo jiné o více peněz pro školství, odmítají snižovat maximální počty hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu a chtějí zabránit poklesu platů nepedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců. „Jde nám o to, aby vzdělávání bylo prioritou, aby vzdělávací systém přinášel kvalitu,“ uvedl dnes šéf školských odborů František Dobšík. Protest na mateřských, základních a středních školách podporují také vysokoškolské odbory, výstražnou stávku organizují na 13 fakultách.

Některé školy či školy jsou dnes zcela zavřené, jiné fungují v omezeném provozu či mají náhradní program. Například v ZŠ Květnového vítězství na pražském Jižním Městě standardně učí, ale nefunguje školní jídelna a odpadne odpolední výuka. V ZŠ Poláčkova v Praze 4 děti ve škole jsou, ale neučí se a věnují se například přípravě vánoční výzdoby. Liberecká ZŠ Vrchlického se ke stávce sice připojila, ale pro děti na dopoledne připravila náhradní program v podobě vycházky do Jizerských hor. Předškoláci z Plzně, jejichž školky stávkují, mají náhradní program v příměstském táboře.

Stávkuji nejen školy

Dnešní protesty se ale netýkají pouze škol. Stávku vyhlásilo deset odborových svazů, protestují proti podobě vládního konsolidačního balíčku i důchodové reformy, nenavyšování platů ve veřejném sektoru, drahým energiím nebo vysoké inflaci. Týká se to i velkých podniků, výroba se odpoledne na dvě hodiny zastaví například i v mladoboleslavské automobilce Škoda Auto.

Podle generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy Dagmar Kuchtové však až na výjimky dnes neočekávají výraznější protesty a stávky, které by měly zásadní dopad na jejich provoz. V řadě firem se podle ní zaměstnanci do protestů zapojí spíše symbolicky, ať například odznakem na klopě nebo páskou na rukávu, případně nějakým menším shromážděním v areálu firmy. „V řadě dalších firem se podle našich informací zaměstnanci do protestů nezapojí vůbec,“ dodala Kuchtová.

Omezený je provoz 12 pracovišť úřadu práce, v celodenní stávce je desetina zaměstnanců. Vypomáhají jiné pobočky. Stávka se uskuteční i ve všech pracovištích České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Hodinu přes poledne se do ní přímo zapojilo či ji podpořilo 3170 pracovníků a pracovnic. Klientů by se to dotknout nemělo.

Řada zaměstnanců různých podniků či firem stávku podporuje symbolicky. Asi polovina polovina řidičů Dopravního podniku města Ústí nad Labem si oblékla výstražné vesty nebo si na sklo vozidel umístili leták s důvody stávky. Téměř všichni horníci na Mostecku si dali nálepky na helmy a připevnili odznáčky na klopy. Zhruba 30 horníků pak odjelo do Prahy na demonstraci, do hlavního města odcestovalo i například 130 odborářů z jihlavské firmy Bosch Powertrain. Odborářští předáci nechtěli dosud zveřejnit, kolik lidí se do stávek zapojí, na konci minulého týdne hovořili až o milionu zaměstnanců.

Stávku podpořilo několik stovek středoškoláků pochodem k ministerstvu školství

Několik set pražských středoškoláků podporujících stávku v regionálním školství vyrazilo po 11:00 s transparenty na protestní pochod centrem Prahy k ministerstvu školství. Akci uspořádala Iniciativa Studenti pro školství. Účastníci pochodu chtěli podpořit učitele a jejich protest proti změnám, které ministerstvo školství navrhuje ve financování škol. Před ministerstvo školství v Karmelitské ulici dorazili studenti okolo půl jedné. Ministerstvu předali své dopisy, převzal je vedoucí kabinetu ministra Petr Černikovský společně s mluvčí ministerstva Terezou Fojtovou. Podle Fojtové se ministr s dopisy seznámí a se studenty se setká v úterý v 17:00.

Vedoucí kabinetu Černikovský převzal od studentů dopisy, podle Fojtové se s nimi ministr seznámí. „Domluvili jsme se že se pan ministr setká se studujícími zítra v 17 hodin,“ řekla Fojtová. Ministr je podle Fojtové pozval ke kulatému stolu. Studenti předáním dopisů svůj protest ukončili.

Kuchařkám došla trpělivost. Jestli stávka nezabere, budeme pokračovat, vzkazují. https://t.co/Zeeo0Vs6xF — Školské odbory (@skolskeodbory) November 26, 2023

Změny ve financování škol se podle studentské iniciativy dotknou studentů i učitelů a budou mít výrazný dopad na české školství. Škrty ve financování školství by podle studentů vrátily české školství zpět do minulosti. Vládě v jednom z hesel vzkázali, aby „plnila své úkoly a investovala do školy“.

Studenti i zástupci školských odborů před ministerstvem opakovali důvody stávky ve školách. „Je to opravdu o tom, abychom se nevraceli někam nazpátek,“ řekla místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová. Připomněla, že stávkujícím nejde o platy učitelů. Studenti před ministerstvem skandovali i hesla, například „ministře Beku, je nám do breku“.

Někteří studenti si přinesli transparenty s hesly jako Bez nich to nepůjde, které mají upozorňovat na situaci nepedagogických profesí, jako jsou uklízečky nebo asistenti pedagogů. Objevilo se také například heslo „Ubíráte privilegium kvalitního vzdělání“ či „Ministerstvo škrtá, mladí trpí“.

Podle studentů se ministr Mikuláš Bek (STAN) rozhodl zachovat inkluzi žáků se specifickými potřebami, ale neuvolnil na ni dostatek peněz. Upozorňují, že pokud se sníží počet asistentů pedagoga nebo školních asistentů, může to negativně ovlivnit studenty se speciálními potřebami i jejich spolužáky. Asistenti pomáhají v hodinách dětem, které potřebují speciální péči.